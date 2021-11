Først vil jeg på Legevakten i Arendals vegne beklage denne uheldige hendelsen i helgen overfor pasientens pårørende og virkelig håpe at det går bra med barnet.

Hendelsen blir grundig gjennomgått og vi ser på alle aspekter ved saken. Så langt det er mulig vil vi prøve å forhindre at noe liknende skjer igjen.

Hendelsen var dessverre et menneskelig uhell. Den aktuelle legen kontaktet umiddelbart giftinformasjonssentralen og det ble konkludert med at barnet måtte til øyelege for en akutt vurdering om videre riktige tiltak. Legevaktslege kontaktet øyeavdelingen for videre tiltak.

Noen timer etterpå kommer barnet igjen til vurdering på legevakta og treffer en annen legevaktslege. Det ble sagt til oss at barnet har vært på øyeavdelingen og at det ikke var noe å gjøre nå.

Det blir på nytt tatt kontakt fra legevakt med barneavdelingen og øyelege hvor det overnevnte budskap gjentas og barnet fikk time 2 dager etterpå.

Fra legevaktens side ble det gjort forsøk på øyedråper/salve for å se om dette hadde løsende effekt på limet.

Senere ringer far til legevakta, da han selv har tatt kontakt med øyelege fra et annet sykehus som mener at barnet må sees på akutt av øyeavdeling med fare for blindhet.

Legevaktslegen kontakter øyeavdelingen og saken blir på nytt drøftet internt på sykehuset som konfererer med eksterne spesialister.

Det skal ikke være noen fare for blindhet, sies det igjen. Og sykehuset kontakter far direkte.

Det ble altså tatt kontakt med eksterne instanser umiddelbart, ved 3 av 3 anledninger fra legevaktens side.

Utover dette ønsker jeg ikke nå å svare på detaljer i saken, da dette er under intern gjennomgang. Vi gjør alt vi kan for å se hva vi kan forbedre.

Vi har full forståelse for foreldrenes fortvilelse i dette. Vi ønsker å beklage hendelsen overfor pasienten og pårørende.