Konkurransen er den største av sitt slag i Russland og et tosifret antall land er med og konkurrerer i to kategorier: snø og is. I år vant Kristensen skulptørenes ærespris, som er en pris vurdert av en fagjury med kunstnere.

– Jeg vant penger, heder og ære, og en litt sånn kitschy russisk-utseende pokal med nasjonalsangen fremført, jubler hun.

Elisabeth Kristensen under konkurransen i Perm, Russland. Foto: Privat

30 tonn snø

Årets tema på festivalen var «universet» og prisen vant hun for sin skulptur med navnet «Starcrash». 30 tonn med snø måtte til.

– Det tar litt tid, de er ganske svære de skulpturene vi lager. Inni hvert stjerneskudd så oppstår det et «svart hull», som vi også ble skapt ut ifra, derfor laget jeg en stjerne med et hull i midten.

Komplikasjoner

Det ble en røff start på konkurranseuken når den tyrkiske partneren til Kristensen ble stoppet på grensen og sendt tilbake, med både verktøyet og skissen til skulpturen hennes.

– Da jeg kom til Perm hadde jeg verken partner, skisse eller verktøy. De fant en russisk partner som ikke snakket et ord engelsk til meg og jeg måtte velge en annen skisse enn den jeg opprinnelig skulle ha. Verktøy fikk jeg også lånt, så det ordnet seg til slutt.

Elisabeth Kristensen i arbeid. Foto: Privat

150 døgn i året

Kristensen har allerede dratt videre på ny jobb og er i Kirovsk, nord i Russland, når NRK snakker med henne. Til vanlig bor skulptøren i Kristiansand, men er på reisefot med jobben i rundt 150–200 dager i året.

– Jeg fikk melding fra familien i går med gratulasjoner, hvor de skrev at de er stolte av meg. Det er klart det er tungt å være mye borte fra hverandre, avslutter hun.