Det hele startet med en konflikt mellom den mannlige studenten som senere ble bortvist og medstudentene som skulle jobbe i gruppe med ham.

Medstudentene skal ha varslet om at den mannlige studenten skapte vanskelig samarbeidsklima og frykt, noe som førte til at han ble kastet ut av gruppa.

Studenten var i dialog med UiA om utkastelsen, men universitetet stod på sitt.

Det var etter dette han begynte å sende en rekke e-poster til ansatte.

Dødsstraff

E-postene inneholdt utsagn, som retten synes fremstår som aggressive, nedlatende og til dels truende:

«...Dere gjorde en feil som dere må korrigere. Den verste akseptable løsningen er at vi glemmer at dette har skjedd i det hele tatt, som betyr at jeg får en gruppe og at alt fortsetter som vanlig. Den beste løsningen er at dere tre blir også avskjediget, eller dødsstraffet, det er det samme for meg.»

UiA hadde et møte med studenten og ga ham en skriftlig advarsel om at han risikerte å bli bortvist fra deler av studiestedet dersom han sendte flere mailer av en slik karakter.

Studenten fortsatte likevel å argumentere for hvorfor de ansatte fortjente dødsstraff.

Noen dager etter fikk han forhåndsvarsel om bortvisning. Senere ble han bortvist fra kontorlokalene til to personer ved UiA.

Saksøkte staten

Saken havnet i både Klagenemda ved UiA og i Felles klagenemnd, som er statlig.

Ingen av nemndene fant noen grunn til å omgjøre vedtaket om bortvisning.

Studenten valgte så å saksøkte staten ved Kunnskapsdepartementet. Han mente vedtaket fra Felles klagenemnd var ugyldig.

Dette begrunnet han blant annet med at han ikke hadde opptrådt «grovt forstyrrende» gjentatte ganger, noe som er et krav for bortvisning.

Han hevdet også at det ikke var hans intensjon å være truende. Han ønsket kun å fremme kritikk.

Denne uken falt dommen. Der slår Agder tingrett fast at bortvisningsvedtaket var fullt lovlig.

Retten mente at studenten fortsatte å oppføre seg grovt forstyrrende gjentatte ganger. Foto: NRK

Trodde kritikken var innenfor ytringsfriheten

Den bortviste studentens forsvarer, advokatfullmektig Wahid Shah, sier det er snakk om en student som mener han ble urettferdig behandlet.

– Saken handler om hvordan man skal tolke setningene og ordene klienten bruker i e-postkorrespondanse med de ansatte ved UiA. Klienten trodde det han kom med var noe som skulle være lov etter ytringsfriheten, sier han til NRK.

Advokatfullmektig Wahid Shah har vært studentens forsvarer gjennom denne saken. Foto: Advokatsamarbeidet Sjødin, Meling & Co

Kunnskapsdepartementet har ingen kommentar til denne konkrete saken.

Det sier senior kommunikasjonsrådgiver Hanne Roald.

Hun sier for øvrig at deres erfaring er at det få saker om bortvisning av studenter fra universiteter og høyskoler på grunn av forstyrrende atferd.

UiA ønsker ikke å kommentere enkeltheter i saken.

– Vi konstaterer at Staten ble frifunnet. Og så vil vi gå grundig gjennom dommen med tanke på eventuelle liknende saker framover, sier utdanningsdirektør Greta Hilding.