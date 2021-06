– Folk forteller at de trodde de skulle dø. Andre trodde kollegaen var død. Vi snakker om dramatiske hendelser som er langt forbi det folk er forberedt på når de går på jobb en junimorgen.

Det sier administrerende direktør i Returkraft Odd Terje Døvik om eksplosjonen på forbrenningsanlegget i Kristiansand torsdag formiddag.

Rett over veien for der han står vitner et svært hull i veggen i om hvilke krefter som har vært i sving.

– Ingenting av det vi mottar av søppel har et så stort skadepotensiale. Dette framstår som et mysterium.

Over et døgn etter eksplosjonen driver brannvesenet fortsatt med etterslukking.

En eksplosjon i en tankbil inne i anlegget gjorde at arbeidere i nærheten ble slått i bakken. Foto: KBR/UAS Norway, Anders Martinsen

Håper undersøkelser vil avdekke årsaken

Døvik håper videre undersøkelser vil avdekke årsaken til eksplosjonen.

På direkte spørsmål om han tror den kan skyldes gassflasker, stiller han seg tvilende.

– Når vinduer blir blåst ut av festene sine snakker vi om mye mer enn en stor gassflaske.

Kan det skyldes eksplosiver?

– Det går an å se for seg, men det blir bare spekulasjoner. Jeg tenker eksplosiver mer enn jeg tenker gassflasker. Men det er ikke noe vi vanligvis mottar og det skal ikke i restavfallet.

En drone fikk filmet anlegget ovenfra etter eksplosjonen. Foto: KBR/UAS Norway, Anders Martinsen

Følger opp de ansatte

Det skal ha vært en tankbil med olje som eksploderte inne i hallen der vanlig husholdningsavfall tømmes.

Døvik forteller at hendelsen var sjokkerende for de involverte, som nå følges opp.

– I dag skal vi ha en stor samling hvor de får anledning til å snakke sammen. Vi følger opp til uka og vil tilpasse oppfølgningen til hva den enkelte har behov for.

Til sammen jobber det 42 personer ved forbrenningsanlegget.

Totalt sju personer havnet på sykehus. To kritisk skadde er fortsatt innlagt. Den ene på Ullevål, den andre på Haukeland.

Disse to er ikke ansatt hos Returkraft, ifølge Døvik. Den ene er sjåfør. Den andre en innleid vedlikeholdsarbeider.

De andre fem fikk kutt og røykskader. Fire av dem jobber ved forbrenningsanlegget.

Odd Terje Døvik, administrerende direktør i Returkraft i Kristiansand, sier eksplosjonen framstår som et mysterium. Dagen etter er fortsatt ikke brannen slukket. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Politiet skal se på rutinene

Politiet er i gang med etterforskning inne i tømmehallen.

Etterforskningsleder Pål Espeland sier at undersøkelsene enn så lenge er litt avgrenset i og med at brannen fortsatt ikke er slukket.

Det skyldes at kammeret hvor det begynte å brenne er veldig dypt. Å slukke tar tid.

– Vi har sikret oss video fra selve eksplosjonen. Vi har en formening om hvor eksplosjonen startet, men har ikke konkludert ennå, sier Espeland.

Vet dere om rutiner ble fulgt?

– Det er for tidlig å si noe om, men vi må se på rutinene de har for håndtering av søppel og om disse er fulgt.

Brannen som oppsto som følge av eksplosjonen, har vært vanskelig å slukke. Fredag ettermiddag jobbes det fortsatt med dette. Foto: KBR/UAS Norway, Anders Martinsen

Kan bli stengt i flere måneder

Etterforskerne tar nå avhør av vitner som er i stand til å la seg avhøre.

De snakker også med helsepersonell som kom tidlig til stedet, for å danne seg et bilde.

Administrerende direktør Døvik tror at det kan ta måneder før forbrenningsanlegget åpner igjen.

Hvert år håndterer de 130 tonn med avfall fra hele regionen.

– Vi har nå kontroll på hva som vil skje med avfallet vi vanligvis tar imot her. Allerede fra neste uke vil dette kjøres østover, ut av regionen.