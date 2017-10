Eksplosjon under opprydning

Eksplosjonen under en øvelse på politiets øvingsfelt i Birkenes skjedde i forbindelse med opprydning på stedet. Det sier Liv Øyen i Spesialenheten for politisaker. To politimenn var involvert i hendelsen, og en av disse ble alvorlig skadet i eksplosjonen. Tilstanden er stabil.