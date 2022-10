Ekspert advarer: – Ikke skru av ventilasjonsanlegget for å spare strøm

– Vi advarer sterkt mot å skru av anlegget. Konsekvensen kan være at du for eksempel får heksesot og store fuktskader, sier serviceingeniør for Caverion Agder, Kjell Magne Nesland.

Et ventilasjonsanlegg er et system som leverer frisk, renset luft og trekker ut brukt luft.

Nesland forteller at mange har tatt kontakt for å høre om det er et alternativ skru av ventilasjonen for å spare strøm.

Dette er et eksempel på hvordan en vegg med mugg kan se ut. Heksesot ser ut som små sorte prikker og er vanskelig å fjerne. Det dannes i luft, og legger seg som et sotaktig belegg på innvendige overflater i boligen.

– Ventilasjonsanlegg bruker lite strøm i løpet av et år. Konsekvensen ved å nappe ut kontakten vil være langt større enn hva det koster å ha den på, sier Kjell-Magne Nesland.

Det er i hovedsak hus og bygninger som er reist etter 2010 som har ventilasjonsanlegg, ifølge Nesland.

Tror strømsparing vil føre til flere forsikringssaker

Problematikken med avslåtte ventilasjonsanlegg er godt kjent hos forsikringsselskapene.

– I fjor hadde vi mange saker som dreide seg om råte, muggsopp og fukt som var direkte forbundet med at folk skrudde av ventilasjonsanlegget.

Det sier kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring, Torbjørn Brandeggen.

Torbjørn Brandeggen forteller de allerede har fått inn flere skademeldinger. Foto: Tryg

Brandeggen sier de forventer at det vil komme mange flere skademeldinger i løpet av året. Flere av skadene vil trolig komme som følge av at folk skal spare strøm.

Dette er de bekymret for i forsikringsselskapet If.

– Det er fint å spare strøm, men det er viktig å tenke over hvilke tiltak man innfører. Noen kan bli dyre og påvirke huset ditt, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz.

Sigmund Clementz ber folk tenke gjennom strømtiltakene man innfører. Foto: If

Han advarer spesielt mot å skru varmen helt av i rom man ikke bruker.

– Vannrørene kan risikere å sprekke hvis de fryser til. Da kan du få vannlekkasje og skadene kan koste opp mot en halv million.

Clementz tror det vil bli særlig mange skader på hytter, som følge av strømsparing som ikke går etter planen. Foto: If Skadeforsikring

– En myte at ventilasjon bruker mye strøm

I snitt trekker ventilasjonsanlegget i underkant 200 kWt i året per 100 kvadratmeter bolig, ifølge Kjell-Magne Nesland.

Det vil si at det koster ca. 600 kroner i året hvis kilowattprisen ligger på tre kroner timen.

– Det er en myte at ventilasjon bruker mye strøm.

Kjell Magne Nesland sier det kan koste deg dyrt å skru av ventilasjonsanlegget. Foto: privat

Han understreker likevel at ventilasjonsanlegget bruker noe mer strøm om vinteren enn om sommeren.

– For å sørge for at ventilasjonsanlegget går så rimelig som det lar seg gjøre, gleder det å la det gå på normal drift, sier Nesland.