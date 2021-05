Ekskjæresten utsatte «Ingvild» for abortpress

– Jeg var sjeleglad da jeg endelig var 12 uker på vei, sier «Ingvild».

Hun fant ut av graviditeten kun kort tid etter at det ble slutt med barnefaren.

Allerede tidlig i forholdet gjorde han det klart at han ikke ønsket å bli pappa. Hun ble gravid til tross for at de brukte prevensjon.

– Jeg var klar på at jeg ønsket å beholde barnet. Det var det eneste som føltes riktig for meg.

Den tidligere kjæresten likte dette dårlig.

Han sendte meldinger og ringte henne. Budskapet var klart: Du skal ikke beholde barnet.

– Han tilbød meg 250.000 kroner hvis jeg tok abort, forteller «Ingvild».

Det er ikke hennes riktige navn. Hun ønsker å være anonym, men NRK kjenner hennes identitet.

Du var aldri fristet til å takke ja til pengene?

– Nei, det var ikke oppe til vurdering en gang.

«Ingvild» er i dag mamma til et barn i tenårene.

NRK har snakket med venner av henne som bekrefter historiene om trusler og press.

«Ingvild» var sikker på at hun ikke ønsket abort da hun ble gravid. Hun mener grensa for selvbestemt abort fortsatt bør være 12 uker. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

«Bare spark henne i magen»

Hun husker godt en gang ekskjæresten dukket opp på jobben hennes med to kompiser på slep.

«Bare spark henne i magen. Det hadde jeg gjort» sa en av vennene hans.

– Jeg var langt nede den første tiden i svangerskapet på grunn av press og trusler. Det at jeg var så ung gjorde det ikke noe enklere å stå imot.

«Ingvild» har fulgt den siste tidens abortdebatt med interesse.

Hun er skeptisk til å endre abortloven.

Da tenker hun spesielt på de kvinnene som utsettes for abortpress. Hun er ganske sikker på at hennes historie ikke er unik.

Å ha med seg dette perspektivet i debatten er viktig, mener hun.

– De må tenke på alle aspektene når de skal bestemme seg.

Arbeiderpartiet vedtok nylig selvbestemt abort fram til uke 18. Det har også Venstre gjort.

Nylig vedtok SV å sikre kvinners rett til selvbestemt abort helt til grensa for levedyktighet. Den er i dag satt til uke 22.

Rødt har vedtatt det samme.

Alle de nevnte partiene vil også fjerne abortnemndene.

Fakta om abort Ekspandér faktaboks I 1978 ble loven om selvbestemt abort vedtatt med én stemmes overvekt i Stortinget.

Den lovfester selvbestemt abort til 12. svangerskapsuke. Etter uke 12 kan en nemnd innvilge abort dersom det er fare for kvinnens helse, kvinnen er i en vanskelig livssituasjon, det er fare for sykdom hos fosteret eller graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest.

Etter utgangen av 18. svangerskapsuke kan ikke svangerskapet avbrytes hvis det ikke er særlig tungtveiende grunner for det.

Etter uke 22 skal det ikke innvilges abort med mindre fosterets tilstand er uforenlig med liv eller truer morens liv og helse.

KrF fikk i regjeringsforhandlingene på Granavolden i 2019 gjennomslag for at kvinner som er gravide med flerlinger, og som ønsker å fjerne noen av fostrene, må få saken behandlet i nemnd.

I snitt gjennomføres det cirka 150 aborter etter uke 18 årlig i Norge. I fjor ble fem søknader om senabort avslått i sentral klagenemnd i uke 18–22.

Mellom 80- 90 prosent av senabortene gjennomføres fordi fosteret er sykt. Kvinnens helse er neste hovedårsak.

De siste årene har det vært nedgang i antall aborter i Norge. I 2020 ble det utført 11.081 svangerskapsavbrudd, mot 12.733 i 2017. Antallet har sunket mest i aldersgruppen 20–24 år.

Arbeiderpartiet vedtok nylig selvbestemt abort fram til uke 18. De vil også gi alle gravide tilbud om tidlig ultralyd i svangerskapet før uke 12 i det offentlige helsevesenet, og rett på utvidet fosterdiagnostikk, herunder NIPT, samt rådgivning og oppfølging.

Både SV og partiet Rødt har vedtatt selvbestemt abort helt fram til levedyktig alder for foster. Det er uke 22.

Partiene vil også fjerne dagens abortnemnder.

Senterpartiet skal ta stilling til dette på landsmøtet i mai. Et mindretall i partiet vil erstatte nemndene med rådgivende team og ha selvbestemt abort inntil 18. uke. Dette har allerede Ap og Venstre vedtatt. Kilder: FHI, NRK, Store norske leksikon.

Gikk ned ti kilo

– De som trues til å ta abort blir ikke «reddet» dersom abortnemndene forsvinner. Skal de forlenge til etter uke 12 bør det være strenge retningslinjer for de ukene.

«Ingvild» tror det hadde vært svært tøft for henne om grensa for selvbestemt abort hadde vært lenger enn 12 uker.

Da hun kom tre måneder ut i svangerskapet hadde hun gått ned ti kilo på grunn av situasjonen. Den psykiske helsa var også dårlig.

– Helsesøster var nær ved å legge meg inn på sykehuset. Jeg var ung og hadde ikke noe støttende nettverk rundt meg. Kanskje jeg hadde gitt etter for presset?

Først da hun kom til uke 12 ble det stille fra barnefaren.

– Da sluttet han å ringe, sende meldinger og møte opp på arbeidsplassen.

«Ingvild» er skeptisk til å utvide grensa for selvbestemt abort. Hun sier det var en lettelse å komme over 12 uker. – Da var det ikke noe jeg selv kunne gjøre for å endre situasjonen. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Mer utbredt enn folk tror

Kjersti Toppe (Sp) er nestleder i helse – og omsorgskomiteen på Stortinget.

Hun er overbevist om at kvinner presses til å ta abort og har selv opplevd det da hun jobbet som lege.

– Abortpress er mer utbredt enn folk tror. Det er viktig at dette aspektet kommer fram i debatten om eventuelle endringer i abortloven.

Toppe er kritisk til å fjerne nemndene. Hun påpeker at de kravene som i dag settes til senabort vil forsvinne.

– Dagens nemndordning skal fungere som en støtte. De skal legge vekt på kvinnenes situasjon og behov. For dem som opplever abortpress er dette ekstra viktig.

Frykter du flere senaborter hvis grensen for selvbestemt abort utvides og nemndene fjernes?

– Ja. Motstanderne vil nok si at det ikke finnes undersøkelser som sier dette, men det er et problem at vi ikke vet.

Senterpartiet skal ta stilling til abortspørsmålet på landsmøtet i mai.

Et mindretall i partiet vil erstatte nemndene med rådgivende team og ha selvbestemt abort inntil 18. uke.

Kjersti Toppe (Sp), nestleder i helsekomiteen på Stortinget, tror abortpress er mer utbredt enn folk kan forestille seg. Hun har også kjennskap til det fra tiden hun jobbet som lege. Foto: Ingrid Aarekol / NRK

God rådgivning og støtte

SV-nestleder Kirsti Bergstø er ikke redd for at fjerning av nemndene vil øke abortpresset. Hun mener god dialog med helsevesenet er viktigst.

– Historien hennes gjør dypt inntrykk på meg. Den viser at altfor mange kvinner er, eller har vært, i forhold der de utsettes for fysisk eller psykisk vold, sier Bergstø.

SV vedtok nylig å sikre kvinners rett til selvbestemt abort helt til grensa for levedyktighet. Den er i dag satt til uke 22.

De vil også fjerne abortnemndene, i likhet med Ap og Venstre.

Kirsti Bergstø (SV). Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

SV-politikeren sier ansatte i helsevesenet må være bevisste på denne typen problemstillinger. Hun mener også retten til god rådgivning og støtte fra fagpersoner er sentralt.

– En viktig del av forslaget vårt er å sikre kvinnen rett til god rådgivning fra fagpersoner som kan støtte henne i valget.

I hvilken grad frykter du for økt abortpress dersom grensa for selvbestemt abort utvides?

– Det er umulig å vite, men abortnemndene er uansett ikke noe godt virkemiddel for å få bukt med dette.

Ønsker nemnd fra uke 18 til 22

Overlege og gynekolog Magne Halvorsen har ledet abortnemnda ved Sørlandet sykehus i Arendal i 25 år.

Han sier en av grunnene til at man har abortnemnd er for å sikre at ingen presser kvinnen til å ta abort.

– Dette er ekstremt sjeldent, men vi må være sikre på at det er den gravide som ønsker abort og ikke noen andre. Den viktigste grunnen til at vi har nemndene er fosterets rettsvern.

I debatten om en eventuell utvidelse av grensa for selvbestemt abort er han på linje med Norsk gynekologisk forening. De mener det er greit å utvide til uke 18, men ha nemnd fra uke 18 til 22.

– Vi avslår sjelden søknader mellom uke 13 og 18. De har også hatt det slik i Sverige i mange år og det har fungert fint.