Eks-advokat tiltalt for å ha stjålet fra dødsbo

Underslaget anses ifølge tiltalen fra statsadvokatene i Agder som grovt fordi verdien av det underslåtte er betydelig, samt fordi det bryter med tilliten mannen hadde som advokat.

Overførte betydelige summer til egen konto

Mannen er tidligere advokat, og hadde i september 2013 ansvaret for et dødsbo i Grimstad. 10. september det året skal han ifølge tiltalen ha overført 50 000 kroner fra en konto tilhørende dødsboet, og over til sin egen private konto for å bruke pengene selv.

Mannen er også tiltalt for å ha overført 350.000 kroner fra den veldedige stiftelsen Gudrun Uglands legat til egen konto i januar 2015.

Formålet med stiftelsen er å yte hjelp til bevegelseshemmede og andre syke eller bevegelseshemmede i Frivold Krets i Grimstad kommune.

Har erkjent deler

46-åringen har i avhør erkjent å ha tatt 350.000 kroner fra stiftelsen.

Mannen er også tiltalt for flere brudd på bokføringsloven ved å unnlate å rapportere regnskapstall. Han er også tiltalt for å ha gitt ligningsmyndighetene feil eller ufullstendige opplysninger.

Rådmann i Lillesand kommune, Jan Henning Windegaard sier arbeidsforholdet ikke har vært et tema så langt. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Jeg skal diskutere tiltalen med ham rett over nyttår, sier hans forsvarer Odd Holck-Steen, til NRK.

Ansatt i kommunen

For tiden er tiltalte ansatt i Lillesand kommune. Rådmann Jan Henning Windegaard, sier han ikke ønsker å forhåndsdømme mannen.

– Dette er en tiltale, og han er ikke dømt. Men vi må jo ta en prat om dette for å finne ut hva det dreier seg om. Vi tar saken til etterretning, sier Windegaard.

Tiltalte må møte i Aust-Agder tingrett 25. januar.

Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med 46-åringen.