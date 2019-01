På sokkelen til statuen står det skrevet «Til minne om Ulvemassakrene i Stor-Elvdalen 2001». En påskrift publikum har reagert kraftig på de siste årene.

– Vi har fått en del reaksjoner, spesielt på bruk av ordet «ulvemassakren». Spesielt folk fra området som opplevde episoden i 2001 reagerer, forteller veterinær Rolf-Arne Ølberg.

Etter stadig tilbakevendende kritikk har Dyreparken gitt etter. Nå fjernes statuen fra parken med omkring én million besøkende hvert år. Familieparken ønsker ikke lenger å være en del av ulvedebatten.

– Det ble uholdbart. Statuen står nå bortgjemt på et lager, forteller Ølberg.

Det var Agderposten som først omtalte saken.

Skuffet over Dyreparken

Statuen var en gave gitt fra kunstneren Skule Waksvik i 2001. Den har i alle år stått i inngangen til Dyreparkens avdeling for nordisk villmark. Familien til skulptør Skule Waksvik er skuffet over at ulven er båret i hi.

– Trist at den fjernes, sier sønnen Vemun Waksvik.

Statuen var jo satt opp for en grunn. Han mener bruken av ordet «massakre» kan diskuteres, men mener det er presist.

– Det er vel det det kalles, når man går inn og tar ut så mange i en ulvefamilie.

Kunstner Skule Waksvik laget statuen. Den kom på plass i Dyreparken i 2001. Allerede da var den omstridt. Foto: NRK

Vil ikke være innblandet i debatten

– Vi er for bevaring av ulv i norsk natur, men forvaltningen av ulv i Norge er en vanskelig sak, legger Ølberg til.

Parken ønsker derfor ikke å bli koblet til hverken den ene eller den andre siden i ulvedebatten.

Vemun, sønn av kunstner Skule Waksvik. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Sønnen til den anerkjente kunstneren forstår parkens problem. Men han håper folk kan se på statuen som et kunstnerisk uttrykk.

Waksvik mener man skal se statuen i sammenheng med tiden, og som dokumentasjon på historien.

Foto: NRK

Åpner for å sette ut ulven igjen

Dyreparken åpner for å sette ut ulven igjen, men da på en måte som tydelig viser at dette er kunst og ikke Dyreparkens «politiske» standpunkt.

– Jeg kan forstå hvis de vil putte den i en annen kontekst, men jeg håper at den blir til offentlig eie, slik at folk kan se ulven, avslutter sønnen Vemun Waksvik.

– Det er en fin statue, så jeg håper at vi kan finne en eller annen måte å fremstille statuen på, avslutter Ølberg.