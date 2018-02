Dyreparken fjerner karusell etter dødsulykke

«Dreggen», eller «Storslegga» som karusellen ofte kalles, har vært en svært populær attraksjon i Kristiansand.

Etter dødsulykken i USA sendte produsenten ut et skriv der de anbefalte alle som hadde en lik karusell om å stenge den.

Karusellen ble derfor midlertidig stengt sommeren 2017, men det er nå bestemt at Dyreparken permanent skal stenge og demontere karusellen.

En mann mistet livet og syv andre er skadet etter å ha blitt kastet av en karusell på Ohio State Fair i USA. Foto: Barbara J. Perenic / AP

Gjort flere tester

Anniken Schjøtt, salgs- og markedsdirektør i Dyreparken, sier at stengningen skyldes dødsulykken, men også andre faktorer.

– Vi har gjort flere tester, og det viser seg at vår karusell er helt i orden, men det er en litt eldre installasjon. Helhetsvurderingen er derfor at vi tar den vekk.

Hun sier at Dreggen skal bli erstattet med noe nytt og morsomt.

– Det kan godt hende at vi har en attraksjon som er midlertidig i 2018, og at vi ser mot 2019 for å finne en permanent ny installasjon. Nå skal vi søke og finne nye ting som kan fylle den plassen som Dreggen hadde.

Anniken Schjøtt tror den nye attraksjonen blir vel så bra som Dreggen. Foto: Dyreparken

– Aldri vært utrygt

Kommersiell direktør i Dyreparken, Morten Skraastad, poengterer at ingen har presset Dyreparken til å fjerne Dreggen, og sier dette er noe de gjør av eget initiativ.

– Det har aldri vært utrygt å kjøre denne innretningen. Vi har gode rutiner for å sørge for at alt er i orden.

Morten Skraastad sier det er viktig for en park å fornye seg, og at det derfor var et lett valg å fjerne Dreggen. Foto: Sander Heggheim / NRK

Flere ulykker

I 2016 var Dreggen årsaken til en arbeidsulykke i Kristiansand. En ansatt i Dyreparken ble sendt til sykehus etter et kraftig støt.

– En sesongarbeider har fått strøm i seg ved betjening av karusellen «Dreggen», i forbindelse med at en stol var låst og publikum skulle ut. Hun har fått strøm i kroppen, og er rutinemessig blitt hentet av ambulanse og sendt til sykehus for undersøkelse og observasjon, sa daværende konsernsjef i Dyreparken, Reidar Fuglestad.

Den kvinnelige sesongarbeideren var under observasjon på Sørlandet sykehus i tolv timer etter hendelsen.

