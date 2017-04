Hverdagen vår blir stadig mer trådløs og de fleste av oss omgir oss daglig med mye trådløs elektronikk, som høyttalere, babycaller, hodetelefoner, røykvarslere, mikrofoner, telefoner, rutere, værstasjoner, innbruddsalarmer og mye mer.

Alt elektronisk utstyr gir fra seg noe elektromagnetisk stråling, og dersom denne strålingen har samme frekvens som nyttesignalet til trådløst utstyr i nærheten, kan det by på krøll.

Og med økende mengde slikt utstyr, øker også problemene. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Lillesand (NKOM) har en egen frekvensavdeling som stadig får mer å henge fingrene i.

Kan påvirke hele nabolaget

NKOM får årlig mellom 30 og 50 henvendelser bare om garasjeporter som ikke virker som de skal, ifølge seksjonssjef Per Eirik Heimdal.

– Vi har en del saker om at folk med trådløs garasjeåpner ikke får opp garasjen sin. Det skyldes ofte noe så uskyldig som en trådløs værstasjon med en ute- og en innedel som signaliserer trådløst med hverandre.

Seksjonssjef Per Eirik Heimdal i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Lillesand. Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

I noen tilfeller kan én enkel værstasjon, som hvem som helst kan kjøpe på nett eller i butikk, lage krøll for garasjeportene i et helt nabolag, ifølge Heimdal. Det samme kan skje med fjernkontroller til bildører.

– Vi har fått klager fra et helt nabolag som ikke fikk opp bilene eller garasjeportene sine. Det første vi spør om er alltid om de eller naboene har en trådløs værstasjon. Også en babycall med en sendeknapp som har hengt seg opp kan være problemet, sier Heimdal.

Økende problem

Serviceleder Arild Neset hos Igland Garasjen, som er en av Norges største garasjeleverandører, er også kjent med problematikken.

– Portene kan begynne å leve sitt eget liv. Garasjen kan plutselig står åpen når folk kommer ut. For to år siden hadde vi ei som fikk porten i bakruta da hun skulle rygge ut. Det skyldtes ei byggekran, sier Neset.

Serviceleder Arild Neset hos Igland Garasjen i Grimstad. Foto: iglandGarasjen

Han sier problemet i en periode har vært økende, i takt med byggeaktivitet og folks bruk av trådløs elektronikk.

– Problemet er i mange tilfeller byggeaktivitet der det er byggekraner involvert. De overstyrer alt annet. Folk kjøper også værstasjoner og mange andre frekvensstyrte duppeditter i dag, som i perioder gjør garasjeporter ustabile, sier Neset.

Ordner seg ofte

Hans erfaring er at frekvensforstyrrelser ofte går over av seg selv i løpet av et par uker. Er det byggekraner i aksjon i området, kan man teste porten mens de ikke jobber.

– Dersom det ikke løser seg må vi sende ut servicefolk som koder opp på nytt igjen eller bytter kretskort, sier Neset.