I vinterlig vær på Starts hjemmebane herjet nyopprykkede Start med gjestene fra Tromsø.

To mål på ett minutt

Allerede etter sju minutter hadde Start skaffet seg to-måls ledelse. Kristján Flóki Finnbogason kom alene med keeper og satte kontrollert inn 1-0 bak Gudmund Kongshavn.

Finnbogason ble hentet til Kristiansand-klubben i fjor sommer. Han rakk å score fire mål på ti kamper i 1. divisjon. Søndag åpnet han scoringskontoen i Eliteserien på direkten.

Tromsø var mer uheldig enn udyktig ved det første baklengsmålet, men det kan ikke sies om Kevin Kabrans 2-0-scoring bare minuttet etterpå.

Gjestene rotet det til i eget forsvar, og det ga Start et gunstig brudd. Nysigneringen Kevin Kabran plasserte ballen pent i lengste hjørne fra rundt 20 meter. Finnbogason serverte den målgivende pasningen i forkant.

Kristján Flóki Finnbogason scorer Starts første mål i 4-1-seieren over Tromsø.

To susere på rappen

Elliot Käck økte Starts ledelse etter en times spill. På en ball fra Kabran kunne svensken enkelt bredside inn 3-0 fra åtte meter.

Helt på tampen reduserte Morten Gamst Pedersen med et skudd fra 30 meter. Veteranen utnyttet at vertenes keeper Håkon Opdal sto for langt ute.

Like etter kom det nok et perlemål fra distanse. Denne gangen fra Afeez Aremu, som dunket til og gjorde 4-1.

Start struttet av selvtillit i tilbakekomsten på øverste nivå i norsk fotball. De gul- og svartkledde kom stadig til sjanser mot et bortelag som bare fortsatte å gjøre det vanskelig for seg selv. Gang på gang ga Tromsø bort farlige brudd.

Etter 37 minutter burde Käck gjort sitt første mål for kvelden. Etter et godt løp tok han med seg ballen forbi Kongshavn, men fra skrå vinkel endte ballen utenfor stengene.



Skryter av Kabran

Ole Martin Årst har spilt fotball både for Tromsø og Start. Etter kampen i dag skriver han på Twitter at det var en fryktelig kamp av TIL fra A til Å.

– Strålende av Start. Flere som står frem og Kabran kanskje den beste. skriver han.

Start jubler etter seier i første serierunde.

Utsatt

Start-trener Mark Dempsey hadde god grunn til å være fornøyd med årets første seriekamp. Engelskmannen tok over laget etter fjorårets opprykkssesong.

Dempsey har tidligere vært hovedtrener i Haugesund. Han var også i sin tid en viktig assistent for Ole Gunnar Solskjær i Molde.

Det var langt fra stinn brakke i sørlandskulda. Det var 3068 tilskuere som fikk med seg Starts solide serieåpning.

Opprinnelig skulle Start møte Stabæk på Nadderud neste helg, men den kampen er flyttet til 26. april. Bakgrunnen er dårlige baneforhold.

Tromsø skal prøve å reise seg hjemme mot Strømsgodset.