– Vi er bekymret for det Unge Venstre gjør, de er med på å gjøre det vanskeligere for oss å nå frem med vårt budskap, sier Hans Martin Skovly, seksjonsleder for kriminalitetsforebygging i Agder politidistrikt.

Denne uka har Unge Venstre stått på stand over hele landet og delt ut buttons og klistremerke med teksten «Legalize it».

– Etter en av de første dagene på skolen kom 16-åringen hjem med Unge Venstres klistremerke som omhandler legalisering av hasj. Jeg tenkte umiddelbart at partiet hadde gått for langt i møte med sårbare barn, sier KrF-politiker Raymond Bærø.

Det var Vennesla Tidende som først omtalte saken.

Raymond Bærø reagerer kraftig på at ungdomspartiet henvender seg til ungdom og sier at hasjbruk er greit.

– Jeg oppfatter det som en markedsføring av hasj. Det går rett og slett ikke an. Venstre må ta ansvar og sørge for at denne typen formidling stoppes, sier Bærø.

KrF-politiker Raymond Bærø ble sjokkert da sønnen kom hjem med et Unge Venstre-klistremerke som fremmet legalisering av hasj. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Oppfordrer ikke til rusbruk

Leder i Unge Venstre Sondre Hansmark sier ungdomspartiet ikke oppfordrer til rusbruk, men at de ønsker en opplyst debatt om hasj.

– Til alle som føler seg støtt av kampanjen, så vil jeg bare si at Unge Venstre ikke oppfordrer til rusbruk. Vi ønsker å ha en kunnskapsbasert debatt om ruspolitikk, og vi mener den riktige løsningen på problemene vi har i dag er å legalisere og regulere narkotika.

Unge Venstre har delt ut klistremerker og buttons til elever på videregående skoler i hele landet. Foto: Tipser

– Kan treffe sårbare barn

Skovly i Agder politidistrikt påpeker at flesteparten av elevene på videregående skoler er mindreårige, og ifølge FNs barnekonvensjon plikter samfunnet å beskytte barn mot narkotika.

– Unge Venstre kan treffe sårbare barn med kampanjen, som igjen kan ta feil valg, sier Skovly.

Politiet arbeider med å redusere narkotikabruk og skadevirkninger av narkotikabruk, og er bekymret over kampanjen til Unge Venstre, sier Hans Martin Skovly i Agder politidistrikt. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Har varslet alle rektorer

Fylkesutdanningssjef Arly Hauge i Vest-Agder misliker sterkt at Unge Venstre markedsfører legalisering av cannabis på skolene i fylket. Han sier det er første gang de har opplevd noe lignede.

– Vi bruker mye tid på å forebygge bruk av narkotika blant elever. Dette er ikke i tråd med det vi ønsker på våre skoler. Vi har sendt ut melding til alle rektorer i Vest-Agder for å få stoppet dette.

Hauge sier han ikke kjente til at Unge Venstre ville bruke disse produktene før de kom til skolene.

Vil ikke stoppe kampanjen

Sondre Hansmark mener ikke partiet går for langt med kampanjen, og sier de kommer til å fortsette med å dele ut buttons og brosjyrer til ungdommer.

– Det er et politisk standpunkt som er helt legitimt å ha. Vi har også lov til å stille opp på skoler og ytre våre meninger om en ny ruspolitikk, sier han.