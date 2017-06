Drepte for å skjule en forbrytelse

Aktor Jan Tallaksen mener den 16 år gamle drapstiltalte guttens motiv for å drepe den 48 år gamle kvinnen var for å skjule knivstikkingen av 14-åringen. Hun passerte tilfeldig forbi. Aktor mener hat var motivet for å drepe 14-åringen.