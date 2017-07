Drar på tokt for å merke fyr

– Vi skal innom 34 fyrstasjoner og plassere ut skilt med informasjon, sier skipper på Gamle Oksøy, Odd Nordahl-Hansen.

Seilasen som skal foregå i tidsrommet 14. juli til 12. august, har som mål å øke kunnskapen om fyrene som er fredet langs norskkysten.

Ifølge Nordahl-Hansen får folk som besøker fyrene i dag, lite informasjon på stedet.

– Når man ankommer en fyrstasjon, er det lite eller ingen informasjon om fyrets historie og hvorfor det er der, sier han.

Fra Lindesnes i sør til Slettnes i nord

Nå skal det tydeliggjøres at besøkende har kommet til et nasjonalt kulturminne som staten eier og har ansvar for.

Skilt med informasjon om hver enkelt fyrstasjon skal settes opp på stedene. Disse er prydet med tegninger av fyrene. I tillegg er det en tekst som sier noe om fyrets historie. Skiltene skal settes opp på en måte som ikke krever store inngrep.

Fyrene som får besøk strekker seg fra Lindesnes i sør til Slettnes fyr i nord, som er verdens nordligste fyr på fastland.

Skipper Odd Nordahl-Hansen foran ett av skiltene som skal settes opp. Foto: Odd Rømteland / NRK

Filmer reisen

Seilasen skal dokumenteres med filmopptak som skal redigeres og distribueres fra skipet underveis, ikke akkurat minutt for minutt, men dag for dag.

– Vi skal dokumentere alle fyrstasjonene dersom været tillater det. Været er den store utfordringen, sier filmskaper Jan Robert Jore, som skal stå for selve filmingen.

Filmopptakene vil bli lagt ut på Facebook.

Første stopp på seilasen blir på Eigerøy fyr i Eigersund kommune lørdag morgen. Deretter står sju fyr i Rogaland for tur, før ferden fortsetter nordover.

Første stopp er på Eigerøy fyr. Foto: Richard Larssen

Tror på god mottakelse

Museumsskipet "Gamle Oksøy" som ble bygget i 1962, tilhører nå Lindesnes fyrmuseum. Det drøyt 40 meter lange skipet ble tidligere brukt av Kystverket til utskipning av parafin til lykter og vedlikehold av sjømerking langs hele kysten.

Skipper Nordahl-Hansen tror museumsskipet vil bli godt mottatt. Det er mange som har sett båten gå opp og ned langs kysten da det seilte for Kystverket.

– Så dette har vært en del av sikkerheten for folk?

– Dette har vært en del av sikkerheten for alle dem som har seilt langs kysten av Norge, sier Nordahl-Hansen.

Det er Kystverkets etatsmuseum «Kystverkmusea» som står bak toktet. Mannskapet er frivillige fra skipets venneforening.