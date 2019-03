Drapstiltalt om undercover-agent: – Masse dumt snakk. Historier. Vas.

– Masse dumt snakk. Vas. Historier. Spinning. Løgn.

43-åringen som på nytt er tiltalt for å ha drept sin far i 2002 og ekssamboer i 2014 forteller fra vitneboksen at hun og «Anna» hadde mange «merkelige» samtaler med hverandre.

I Kristiansand tingrett ble kvinnen dømt til 21 års forvaring for de to drapene. Nå går ankesaken i Agder lagmannsrett.

Tingretten fant henne skyldig i å ha drept sin far for å få ut en stor arv, mens motivet for å ta livet av barnefaren skal ha vært for å selv få omsorgsretten for sønnene.

Sjubarnsmoren om «dødsnotatet»: – Jeg var fryktelig sint og langt nede

Hun ble også dømt for å ha dopet ekskjæresten flere ganger. Påtalemyndighetene mener hun brukte ham som en slags «prøvekanin» før hun tok livet av ekssamboeren i 2014.

I samtalene med undercover-agenten kommer det fram at hun hjalp «Anna» med hvordan hun kunne bli kvitt sin plagsomme (og fiktive) kjæreste, mener påtalemyndighetene.

Kvinnen har nektet å avgi forklaring helt siden hun ble pågrepet i 2017. Det er først denne uken, i ankesaken mot henne, at hun har forklart seg om det hun er tiltalt for.

Aktoratet har stilt flere spørsmål om samtalene med undercover-agenten. I samtalene råder hun blant annet «Anna» at «det her er så genialt enkelt. Det finnes ingen måter å finne ut av det på».

Den drapstiltalte kvinnen om politiavhør: – Bare løgn

– Hun spør og spør og spør, svarer sjubarnsmoren, som sier at hun pratet «mye vas» til undercover-agenten.

I en av samtalene kommer det fram at de snakker om å drukne kjæresten til «Anna», spør aktor.

– Er det om å drukne «Kalle»? spør statsadvokat Leif Aleksandersen.

– Hun spurte om hun kunne det. Det blir bare merkeligere og merkeligere. Rarere og rarere historie, svarer tiltalte.