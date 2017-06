Drapstiltalt kom rett fra arresten

Den drapstiltalte 30-åringen slapp ut fra arresten bare to timer før drapet på moras samboer. Han hadde kvelden før vært innblanda i en voldsepisode. Ifølge vitner skal de to ha kranglet både dagen i forveien og da selve drapet skjedde. Tiltalte nekter for dette. Les mer: