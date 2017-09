Drapssiktet kvinne ble ilagt besøksforbud mot ekssamboeren

Kvinnen er også siktet for å ha drept sin far i 2002. Ekssamboeren ble funnet død på tidligere First Hotel i Kristiansand i 2014. Mannen som fant henne, hotelldirektøren, sier til NRK at han reagerte på funn av piller ved senga.

Etter det NRK får opplyst, var ekssamboeren i en sivilrettslig barnefordelingssak med kvinnen våren 2011, men det endte med et forlik utenom tingretten.

To måneder senere ble kvinnen imidlertid ilagt besøksforbud. Det innebar at hun ikke kunne oppsøke sin tidligere samboer. Det går fram av dokumenter fra Kristiansand tingrett.

Ekssamboeren oppga til politiet og i retten at kvinnen hadde oppsøkt ham på jobb og hjemme, fulgt etter ham i bil, sendt truende tekstmeldinger og ringt ham. Hun skal ha blitt anmeldt for dette.

Anmeldt for tyveri av eksens bankkort

Retten opphevet besøksforbudet en måned senere, fordi retten mente det ikke var bevist.

Kvinnen er anmeldt to ganger for å ha stjålet den nå avdøde ekssamboerens bankkort, ifølge en av dommene fra Kristiansand tingrett.

«Første gang var 22.03.2013. Da var det (avdødes navn, red. anm.) selv som anmeldte henne. Den andre gangen var 06.04.2014, da var det politiet som anmeldte henne. Dette var den natten (avdødes navn) døde.»

FIRST HOTEL: Den tidligere samboeren ble funnet død på et rom ved det daværende hotellet First hotell i Kristiansand. Hotelldirektøren er en venn av den avdøde mann, og sier at han reagerte på at piller ble funnet ved sengen. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Forsvarer: – Ingen kommentar

Kvinnens forsvarer, advokat Ole Andreas Thrana, ønsker ikke å kommentere opplysninger fra rettsdokumentene.

– Det eneste jeg kan si er at jeg ikke vil kommentere dette. Jeg kan ikke si noe, sier Thrana til NRK.

Kvinnen har ikke ønsket å forklare seg til politiet etter at hun ble siktet, men forsvareren utelukker ikke at hun kan ønske å gi en forklaring senere.

– Det er et åpent spørsmål. Hun har forklart seg som vitne tidligere om ekssamboerens dødsfall, på lik linje med mange andre. Det er ikke noe nytt hun kan forklare seg om nå, sier Thrana.

– Hva med siktelsen om drapet på faren i 2002?

– Det er ingen som vet hva han døde av, og det har aldri vært diskutert som drap. Det er 15 år siden nå, og man kan spørre seg hva hun kan huske om dette nå, sier Thrana.

FORSVARER: Ole Andreas Thrana sier kvinnen stiller seg uforstående til drapssiktelsen. Foto: Mathias Ogre / NRK

Fengslet i fire uker

I dag ble kvinnen varetektsfengslet i fire uker, siktet for drap på ekssamboeren og for drap på sin far.

– Hun har ikke tatt stilling til om hun vil anke fengslingskjennelsen, sier forsvareren.

Kvinnens far ble funnet død i 2002 i sitt eget hjem i Kristiansand. Politiet har ikke ønsket å gå ut med hvilke funn eller opplysninger som gjør at de mistenker at mannen ble drept. Dødsfallet ble regnet som naturlig, helt til politiet begynte å etterforske dødsfallet til kvinnens ekssamboer.

– Det er en langvarig etterforskning som har ført til siktelsen. Mistanken ble styrket under etterforskningen, sa fungerende påtaleleder Cecilie Hille da siktelsen ble kjent.

De har ikke ønsket å kommentere eventuelle motiv for drap. Kvinnens forsvarer sier at hun stiller seg uforstående til siktelsen. NRK har ikke lykkes med å få en kommentar fra politiet på opplysningene om besøksforbud og rettstvist.

