Drapssiktet hevder han kan bevise sin uskyld

Mannen fra Arendal, som er siktet for drap eller medvirkning til drap på Ørjan Solum, fengsles i fire uker.

– Han forstår at det er grunn til mistanke, og samtykker til fengsling for å bidra med å opplyse saken, sier mannens forsvarer Thor Bache-Wiig.

Fra før av er en 30-åring pågrepet og siktet i saken.

Bache-Wiig forteller at de to mennene er pågrepet av en grunn, men vil ikke utdype dette.

– Jeg kan ikke si om de har en relasjon til hverandre. Politiet har behov for å oppklare en del ting og det vil han bidra med, sier Bache-Wiig.

Ørjan-Helmer Gundersen Solum ble funnet død i Steinsåsgruvene i Arendal 19. mai i år. Han døde trolig av drukning, ifølge obduksjonsrapporten.

Ørjan-Helmer Gundersen Solum ble funnet død i de gamle gruvene i Arendal. Nå er to personer pågrepet og siktet for drap. Foto: Asbjørn Odd Berge

Dømt 27 ganger tidligere

Arendalitten er straffedømt 27 ganger tidligere. Han nekter for å ha noe med denne saken å gjøre.

Bache-Wiig har vært mannens forsvarer i femten år. De tidligere dommene er knyttet til narkotika- og vinningskriminalitet. Ifølge Bache-Wiig tar han siktelsen tungt.

– Det er en stor belastning for ham å være siktet i denne alvorlige saken. Han sliter med rus. Alle i rusmiljøet i Arendal vet hvem han er, og folk prater.

Hardt rusmiljø i Arendal

Åse Lia forteller at det er et hardt rusmiljø i byen. Hun leder T5-senteret. Det er et kontaktsenter for rusmisbrukere i Arendal,

– Det er en veldig tragisk hendelse, og flere ønsker at saken skal bli oppklart. Det er mange som berøres når en slik hendelse skjer.

Knut Mørland har lang erfaring fra ungdom- og rusarbeid i Arendal. Ifølge ham opptar saken mange.

– Saken er spesiell på mange måter og mange snakker om den. Folk er opptatt av at eventuelt skyldige blir tatt. Når det gjelder rus og penger så er det et hardt miljø i Arendal, og mange mennesker blir utnyttet i dette miljøet, sier Mørland.

Ørjan-Helmer Gundersen Solum var savnet i to måneder før dykkere fant ham i de gamle gruvene i Arendal. Foto: Privat

Var savnet i to måneder

Politiet har etterforsket saken siden mars. Da ble Solum meldt savnet.

24-åringen ble funnet under vann i en gruvesjakt i de gamle jernmalmgruvene på Steinsås i Arendal.

Gjennom en flere måneder lang etterforskning har politiet hatt tre hypoteser om hva som skjedde med Solum: selvdrap, ulykke eller en kriminell handling.

For to uker siden sa politiet at hypotesen om at en alvorlig kriminell handling hadde skjedd, var styrket.

Da var det flere personer «av særlig interesse».

Steinsåsgruvene i Arendal er enorme. Dette bildet er tatt i en annen del av gruvene enn der Solum ble funnet. Foto: Andreas Hogstad

Skal ettergå viktige detaljer

De siste ukene har politiet i Agder intensivert etterforskningen. Flere personer har vært i søkelyset.

– Vi har jobbet aktivt med å hente inn ny og viktig informasjon i forbindelse med de to pågripelsene, sier politiadvokat Vanja Bruvoll.

Ifølge Bruvoll har politiet begynt å danne seg et bilde av hva som har skjedd.

– Det er ulike ting som knytter han til saken, men vi vil ikke gå ut med noe på grunn av mulig bevisforspillelse. Nå skal vi ettergå viktige detaljer i saken, sier Bruvoll.