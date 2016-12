Drapssiktet 15-åring fengslet til etter nyttår

– Han har godtatt fengsling i to nye uker, slik politiet ba om, sier guttens forsvarer, advokat Svein Kjetil Stallemo, til Fædrelandsvennen.

Kjennelsen fra Kristiansand tingrett er unntatt offentlighet av hensyn til politiets etterforskning.

Tone Ilebekk (48) og Jakob Abdullahi Hassan (14) ble begge drept med kniv i skolegården på barneskolen Wilds Minne i Kristiansand mandag 5. desember. 15-åringen som er siktet for drapene, har tilstått.

TV 2 meldte mandag at 15-åringen skal ha forklart at drapet på Hassan var planlagt, mens Ilebekk ble et tilfeldig offer etter at hun «blandet seg inn».

Politiet har ikke ønsket å kommentere disse opplysningene.