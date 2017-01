Drapsforsøk etterforskes

I siste liten fikk personalet på Vågsbygtunet omsorgssenter stoppet et drapsforsøk mot en beboer, skriver Fædrelandsvennen. Politiet bekrefter at det er satt i gang etterforskning og at beboeren som er anmeldt er overført til lukket avdeling på sykehuset.