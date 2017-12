Drapsdømte Nicola bygget eget fengsel hjemme

Nicola er dømt til tvungent psykisk helsevern for drap. Sykehuset mener han er ferdig behandlet. Derfor skal han føres tilbake til hjemkommunen Flekkefjord og få pleie der, men han blir underlagt et regime med tilsyn døgnet rundt.

Han ble først kjent da han sto fram i Brennpunkt i 2013. Da mente han og mange andre at drapet kanskje kunne ha vært unngått om han hadde hatt tilsyn døgnet rundt.

Nicola er dømt til tvungent psykisk helsevern. Foto: Lars Eie / NRK

Nicola er nå 63 år. De siste sju årene har han bodd på psykiatrisk sikkerhetsavdeling på Sørlandet sykehus i Kristiansand. Nå forbereder han seg til å dra hjem til øya Hidra i Flekkefjord. Der trives han best. Men han lurer på hva øyfolket vil si.

Det beste hadde kanskje vært å ha et slags møte på Hidra der alle kan spør om hva som helst, så de ikke føler jeg er et monster som ingen vet noe om, sier Nicola. Nicola

Eget fengsel

Utenfor boligen er det høye sikkerhetsgjerder. Vinduene ut mot veien har gitter. Det er stille rundt boligen i Flekkefjord. Nicola trenger stillheten.

Gjerdene har han selv fått satt opp for å få statsadvokatens godkjenning til å bo hjemme, og for å stenge folk ute fra eiendommen. Han ønsker ikke at folk skal overrumple ham i hjemmet.

Nicola tror også at gjerdene er med på å berolige folk på øya.

– Jeg var syk og alene, og skjønner jeg godt at folk ble skremt da jeg var aggressiv, forklarer Nicola.

Det hendte at han utagerte mot både folk og pleiere.

Før drapet bodde han også på Hidra. Da lenket han seg fast med kjetting i boligen dersom han fikk vonde tanker. Der lå han til personalet kom neste dag. Før drapet hadde han også tilsyn, men ikke døgnet rundt.

– Da jeg var alene gikk det i ball. Jeg klarte ikke å falle til ro, sove eller spise. Jeg blir ikke sånn nå når jeg får hjelp, har rammer og folk rundt meg, sier Nicola.

Drapet

I 2010 ble Nicola flyttet fra sitt hjem på Hidra til det kommunale bofellesskapet i sentrum av Flekkefjord. Der var det ikke nattevakt kontinuerlig. Og det gikk galt.

I 2010 ble Per Svein Lunde drept i bofellesskapet. Nicola ble dømt for drapet, men var psykotisk på gjerningstidspunktet. Kommunen fikk kritikk for manglende behandling før drapet.

Per Svein Lunde ble drept i en kommunal bolig med flere beboere i 2010. Foto: Lars Eie / NRK

Ferdig behandlet

Mye har skjedd siden 2010. Nicola har byttet kjønn og er juridisk blitt en mann på 63 år. Han mestrer mer. Og han får ofte permisjon til å gå rundt i Kristiansand alene noen timer på dagtid fra den best bevokta avdelinga i psykiatrien.

Men psykiatrien er også tydelige på at han skal hjem til Flekkefjord.

– Han er ferdig behandlet på sykehuset og da skal pasienten pleies videre i hjemkommunen. Det er ikke mer vi kan gjøre her, sier Rune Peersen, leder for psykiatrisk sikkerhets-enhet ved Sørlandet sykehus.

Nicola ble undersøkt etter drapet og fikk påvist en hjerneskade. Men det kan sykehuset ikke behandle. Derfor skal han tilbake til hjemkommunen.

Vil ha ham tilbake på øya

Flere på den lille øya med drøyt 600 innbyggere er skeptiske til at Nicola skal flytte tilbake. Men tidligere verge og venn, Knut Ulland, håper øyfolket tar imot Nicola.

– Det er ingen som har noe å frykte om Nicola kommer tilbake. Han skal fotfølges av et team som følger ham døgnet rundt, sier Knut Ulland.

Han mener Nicola er verdens flotteste person, men han er også klar over at Nicola har drept.

Nicola er verdens flotteste person, mener tidligere verge og venn, Knut Ulland. Foto: Lars Eie / NRK

– Nicola har bare ett ønske her i livet. Og det er å komme tilbake til Hidra. Derfor har han betalt sikkerhetsgjerdet rundt eiendommen selv, sier Ulland.

Andre som NRK har snakket med, men som ikke vil stå fram, sier at de ikke liker at han flytter tilbake øya. Det er fortsatt litt frykt der.

Formalia

Skal Nicola bo i sin bolig, må han overvåkes døgnet rundt av to personer. Han kan bevege seg fritt med de to som har tilsyn, også utenfor gjerdene.

Flekkefjord kommune stiller med personalbolig på eiendommen på Hidra og døgnbemanning. Men kommunen trenger en søknad først. Rådmann Bernhard Nilsen ønsker ikke at Nicola skal lide i byråkratiet.

– Vi må først få en søknad, så skal vi behandle saken raskt, sier rådmann Nilsen.

Men der strides også partene. Nicolas advokat mener kommunen kan lage søknaden, mens kommunen vil at Nicola eller vergen skal søke om å få sette opp personalboligen. Advokaten frykter søknaden kan bli en kostbar affære.

Fylkeslege Anne Sofie Syvertsen er klar på at Nicola skal ha pleie i hjemkommunen. Hun ser at saken har tatt tid, og mener det er beklagelig.

Når alt er lagt til rette, må statsadvokaten godkjenne opplegget. For samfunnet skal også vernes mot Nicola.

Mens Nicola venter på formalitetene skal komme i orden, må 63-åringen bo på sikkerhetsavdelinga på Sørlandet sykehus Kristiansand.