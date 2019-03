Drapsdømt sjubarnsmor skal forklare seg i ankesaken

Kvinnen er dømt til 21 års forvaring for drapet på sin egen far, og sin ekssamboer.

Forsvarer Olav Sylte varsler at sjubarnsmoren kommer med sin forklaring under ankesaken i Agder lagmannsrett neste uke.

– Hun ønsker å benytte seg av retten til å forklare seg om alt hun er tiltalt for. Hun vil gi sin versjon, sier forsvareren.

43-åringens forklaring kommer trolig til å gå over tre dager.

Forsvarer Olav Sylte Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Dømt til forvaring

I slutten av februar ble kvinnen dømt til 21 års fengsel og forvaring for å ha drept faren i 2002 og ekssamboeren i 2014.

Kristiansandskvinnen var taus under den to måneder lange rettssaken der hun ble dømt til lovens strengeste straff. 43-åringen nekter straffskyld.

– Hun opplever det slik at hun ble dømt i tingretten fordi hun ikke forklarte seg. Hun ønsker ikke å komme i den situasjonen at hun også blir dømt i lagmannsretten fordi hun ikke forklarer seg.

Ny runde i retten

Påtalemyndigheten fikk fullt gjennomslag for sine påstander da saken gikk i Kristiansand tingrett. De mener hun drepte faren for å få ut en stor arv, mens motivet for å ta livet av barnefaren skal ha vært for å selv få omsorgsretten for sønnene.

Kristiansandskvinnen var også tiltalt for å ha dopet ned en ekskjæreste tre ganger i månedene før den tidligere samboeren døde.

Politiet mener hun testet ut doser på ekskjæresten og brukte han som «prøvekanin».