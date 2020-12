Dømt til fengsel for plastforurensning

– Dommen er viktig for å til folk til å avstå fra forurensning i form av å kaste plast, eller å drive med marin forsøpling, sier førstestatsadvokat i Økokrim Hans Tore Høviskeland.

Økokrim har bidratt i etterforskningen av saken, som nå har ført til at en mann i 60-årene er dømt for brudd på forurensningsloven og havneloven.

Bakgrunnen for dommen er en hendelse i fjor vår.

I mars ble det funnet store mengder isoporkuler i sjøen og på land i Grimstad.

Dette ble etter hvert knyttet til den dømtes sleping av en rekke flytebrygger, som skulle fra Helgeroa i Larvik til Gressvik i Fredrikstad.

Ifølge Økokrim røk slepet og bryggene drev av gårde.

Mange av dem drev så opp i fjæra i Grimstad. Der ble de slått i stykker slik at isoporkulene kom ut og kunne tilgrise skjærgården.

Flere strender i skjærgården var fulle av isoporkuler. Foto: Johnny Hagen, Skjærgårdstjenesten / Grimstad Kommune

60 dagers ubetinget fengsel

Mannen som sto for slepingen er nå dømt til 60 dagers ubetinget fengsel.

Han er også dømt til å betale erstatning til Grimstad kommune og Kystverket, som sto for oppryddingen.

Beløpene er på 306.000 kroner og 40.730 kroner.

Dommen som falt i Vestfold tingrett, er ennå ikke rettskraftig.

Dette bildet fra mars i fjor viser en av de mange flytebryggene som avga store mengder isopor-kuler på strendene i Grimstad. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Håper dommen vil forhindre liknende saker

Høviskeland i Økokrim håper dommen skal hindre liknende saker i fremtiden.

– Håpet er at personer som vurderer å gjøre det samme ser at det reageres strengt, og at folk melder fra så fort som mulig hvis de havner i en liknende situasjon.

Han sier at saken har krevd en god del ressurser og samarbeid mellom flere politidistrikt.

NRK har vært i kontakt med den dømtes advokat. Han sier han foreløpig ikke har noen kommentar. NRK har også prøvd å få tak i den dømte, men har så langt ikke lyktes med det.