Dømt til 6,5 års fengsel etter drapsforsøk

Det var den 10. november i fjor at en 18 år gammel mann skal ha knivstukket en 30 år gammel mann to ganger i Kristiansand. Fornærmede fikk påført knivstikk i overarmen og i brystkasseregionen. Fornærmede kom seg til sykehuset og fikk behandling for skadene han ble påført.

Les også: Mann pågrepet etter voldsepisode

Sjalusi

Retten konkluderer med at den domfeltes motiv for å oppsøke fornærmede, var sjalusi på grunn av fornærmedes relasjon til den domfeltes tidligere samboer. Retten tror ikke på domfeltes forklaring om at han oppsøkte fornærmede for å selge narkotika.

Den domfelte har erkjent å ha knivstukket 30-åringen men mener han handlet i nødverge. Han mener at han ble tatt kvelertak på og ble slått flere ganger i overkroppen og i hodet med et balltre og knyttnever.

I tillegg sier han at han mottok flere spark fra fornærmede og hans venner.

Retten mener at den domfelte 18-åringen ikke handlet i nødverge da han knivstakk fornærmede og viser til vitneforklaringer og domfeltes egne politiforklaringer i etterkant av drapet.

Les også: 18-åring siktet for drapsforsøk

Livstruende skadet

Det heter videre i dommen at retten merker seg fremlagte fotobevis som ble tatt av tiltalte i forbindelse med pågripelsen. Retten bemerker at fotografiene ikke understøtter tiltaltes forklaring om at han ble slått og sparket.

Retten viser også til at skadene som ble påført fornærmede var livstruende og at den domfelte handlet forsettlig. Han skal også ha rettet en startpistol mot en av fornærmedes venner slik at vedkommende ikke kunne forfølge den domfelte.

Erstatning

Den 18 år gamle mannen dømmes til fengsel i 6,5 år, samt til å betale 104.000 kroner til fornærmede. Både kniven som ble brukt til å stikke fornærmede og startpistolen som ble brukt for å hindre at domfelte ble forfulgt, blir inndratt.

NRK har vært i kontakt med domfeltes advokat, men det er foreløpig ikke kjent om dommen ankes.