Dømt for voldekt av mindreårige

En 20 år gammel mann er i Aust-agder tingrett dømt til fengsel i fire og et halvt år for å ha voldtatt to 13 år gamle jenter. Det var Fædrelandsvennen som først omtalte saken. En 18 år gammel mann er dømt til ungdomsstraff for å ha voldtatt ei av jentene.