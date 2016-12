Den 27 år gamle kvinnen, som eier butikken, er utpekt som hovedperson. Hun er i Lister tingrett dømt til seks måneders fengsel blant annet for grove trusler mot en 17-åring og en 19-åring som hun mente hadde stjålet 10.000 kroner fra forretningen.

Kvinnen sier til NRK at hun vil anke dommen.

– Jeg er sjokkert. Jeg trodde at jeg skulle bli frikjent i retten. Dommen vil bli anket i dag, sier 27-åringen.

Tortur

​Tre av mennene hun fikk med seg, er dømt for mishandling etter at de utførte såkalt waterboarding, som er en torturmetode.

Den ene av mennene er dømt til åtte måneders fengsel, de to andre til seks måneder

Far til butikkeieren er dømt til fengsel i 45 dager.

Totalt sju personer var tiltalt, men Lister tingrett frifant to, blant annet ei 28 år gammel kvinne som er medeier i butikken.

Rettet strømpistol mot innbruddstyv

Innehaveren fikk med seg fem menn da de med jernstang og strømpistol oppsøkte tenåringene de mente sto bak innbruddet i forretningen.

Retten finner det bevist at 27-åringen rettet en gnistrende strømpistol mot den da 17 år gamle gutten.

Ifølge dommen dunket hennes far ei jernstang mot 17-åringens hode, mens han sa han skulle knuse kneskålene hans, fingrene og alle andre bein på kroppen.

I dommen står det at den 17 år gamle gutten ble svært redd. Den dømte butikkeieren har nektet for at hun brukte strømpistol, men dette festa ikke retten lit til.

Dømt for «waterboarding»

Tre av mennene er dømt for å ha brukt torturmetoden «waterboarding» mot den andre fornærmede som da var 19 år.

19-åringen ble i sin egen leilighet lagt på ryggen på stuebordet, og holdt fast av en tiltalt 27-åring.

En av de andre mennene presset ei t-skjorte over ansiktet hans mens en tredje helte vann på t-skjorta slik at fornærmede mistet pusten.

Fra dommen:

«...volden ble begått av flere i fellesskap, at den hadde karakter av mishandling og ble begått på en svært krenkende måte.»

– De utførte såkalt «waterboarding», sier politiadvokat Ole Martin Paulsen. Det er en torturform som simulerer drukning.

Etter dette skal 19-åringen ha ringt personer for å låne penger.

Butikkeieren og de tre som utførte «waterboardingen» er dømt til å betale fornærmede 30.000 kroner i erstatning.