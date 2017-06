Dømt for NAV-svindel

En 28-åring fra indre Agder er dømt for ha svindlet til seg 73 485 kroner fra NAV, skriver Lindesnes Avis. Mannen som nå er dømt for både bedrageri og falsk forklaring, forklarte i Kristiansand tingrett at han var blakk og trengte penger. 28-åringen ble dømt til 30 timers samfunnsstraff.