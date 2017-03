Dømt for hallikvirksomhet i Kristiansand

En 28 år gammel mann fra Polen, er i Kristiansand tingrett dømt for å ha lagt til rette for prostitusjon på to adresser i Kristiansand, i en periode på seks måneder. Tiltalte erkjente seg skyldig etter tiltalen da han møtte i retten.

Gjennom modellbyrå

Polakken leide leilighetene, som ligger sentralt i Kristiansand, av en nordmann. Utleieren er ikke siktet i saken.

Til sammen 21 kvinner skal ha bodd på adressene som den dømte mannen fremleide. For 300 – 400 kroner natten skal de prostituerte kvinnene ha bodd der i én til to uker om gangen, ifølge dommen.

Kvinnene skal ha kommet fra blant annet Polen og Russland og ble rekruttert av mannen gjennom et modellbyrå som en venn av den dømte drev. Noen ble også rekruttert via annonser på nettet.

Mannen skal ha ordnet flybilletter til minst ei av kvinnene og kjøpte sim-kort til kvinnene som ble brukt i virksomheten som prostituerte.

Tjente 10.000 kroner

Kvinnene solgte seksuelle tjenester i leilighetene som polakken leide ut, men de solgte også seksuelle tjenester andre steder. Retten mener kvinnene kunne tjene rundt 10.000 kroner på en god dag.

I tillegg til å leie ut til prostituerte hendte det at mannen leide ut rom til personer som ikke drev med prostitusjon.

Politiet etterforskning avdekket at det kom flere menn til adressene, og at de var der imellom en halv time og én time. Det ble også hørt lyder fra leilighetene som understøtter at det var seksuell aktivitet. Flere av kundene ble ilagt forelegg for kjøp av seksuelle tjenester.

Aktor ba om åtte måneders fengsel og inndragning av 125.000 kroner. Dommen lyder på 10 måneder i fengsel. Mannen må betale 200.000 kroner som retten mener han har tjent på virksomheten.

Det er ikke kjent om dommen ankes.