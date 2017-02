Dømt for fuglefelle

En mann (35) er dømt for å ha montert en plate med lim på for å forhindre at fugler fløy inn på McDonald's i Sørlandsparken i fjor vår, skriver Fædrelandsvennen. Mannen tilstod forholdet i Kristiansand tingrett, som har dømt ham til å betale 20.000 kroner i bot. Les mer.