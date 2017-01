Dømt for branner: Kommunale boliger skadet for to millioner

Nå er 45-åringen fra Farsund dømt til et halvt års fengsel for to boligbranner og for å ha startet en skogbrann.

I tillegg omfatter dommen at han kastet ei oppbevaringskuff i hodet på en politimann, da han fikk beskjed om at han ble varetektsfengslet for skogbrannen.

Ifølge dommen var kastet hardt og målrettet.

Forholdene strekker seg mer enn tre år tilbake i tid, og 45-åringen har fått strafferabatt for den lange liggetiden.

Tente på sofaen

Retten fant det bevist at mannen i 2013 tente på den kommunale leiligheten han disponerte i Farsund.

45-åringen har selv forklart at han samlet klær, dyner og puter i sofaen og tente på. Han fortalte at han hadde gjort det for å få belyst problemer i familien sin.

Skadene ble taksert til drøyt 800.000 kroner.

«Tvang, barnemishandling, ingen kommentar»

Han er nå også dømt for å ha startet en skogbrann ved et rehabiliteringssenter i Sirdal.

Ansatte har forklart at han tente på skogholtet, og ble stående til det tok skikkelig fyr. Tilbake på rommet sitt skal han ha ropt gjentatte ganger: «Tvang, barnemishandling, ingen kommentar».

Farsundsmannen er dømt ni ganger tidligere, og har en lang rushistorie. De sakkyndige mener likevel ikke at mannen har vært i psykose eller utilregnelig.

Opplyste om brannen på servicetorget

En fredag i januar 2015 spaserte 45-åringen inn på servicetorget i Farsund. Ifølge dommen fortalte han rolig at han nå hadde tent på den kommunale leiligheten sin.

Han forklarte senere at han hadde tent på puter på badet, og at det var flere årsaker til at han startet brannen.

Skadene ble taksert til rundt 940.000 kroner.

45-åringen ble etter dette innlagt ved psykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus.

Slipper med halv erstatning

Retten mente det ville være umulig for mannen å skulle betale nærmere to millioner kroner i erstatning, og halverte beløpet.

Begrunnelsen er at mannen har store psykiske problemer, lever på sosialstønad og ikke har noen formue.

Aktor hadde lagt ned påstand om seks måneders fengsel.

I dommen står det at straffen passende kan settes til 12 måneders fengsel.

Men den lange liggetiden er brudd på tiltaltes rettigheter, og det faktum at han har erkjent, gjør at retten likevel setter straffen til seks måneder.