Døde etter hendelse i svømmehall

Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 12 tirsdag.

– Mannen ble funnet i bassenget og tatt opp på land. Det ble utført livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto dessverre ikke til å redde.

Det opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt, Eyvind Formo i en pressemelding.

Politiet har foretatt avhør av vitner og gjort andre undersøkelser for å forsøke å finne ut hva som har skjedd.

– Dette kan ha vært en ulykke eller en medisinsk hendelse, sier Formo.

De nærmeste pårørende er varslet.

Politiet har gjennomført avhør av vitner etter en mann ble funnet livløs i bassenget på Spicheren treningssenter. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Ansatte startet livreddende førstehjelp

Det er Studentsamskipnaden i Agder (SiA) som eier og driver treningssenteret.

– Vi tenker først og fremst på de pårørende og er fryktelig lei oss for at det fikk et tragisk utfall, sier administrerende direktør i SiA, Pål Harv.

Han forteller at det var ansatte ved treningssentet som oppdaget en livløs person i bassenget.

– De utførte førstehjelp og brukte hjertestarter.

På nettsiden til Spicheren står det at medlemmer selv er ansvarlige for å være helsemessig skikket til å benytte anleggets ulike treningsfasiliteter. All ferdsel og aktivitet i anlegget skjer på egen risiko og eget ansvar.

Stengte treningssenter

Treningssenteret ble stengt fra klokken 13.00 etter hendelsen.

Det skrev treningssenteret i en tekstmelding til sine medlemmer.

Mannen ble kjørt med ambulanse til sykehuset.