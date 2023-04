– Politiet fikk søndag 16. april melding fra en turgåer om funn av gjenstander i et skogsområde, som kunne knyttes til savnede Raymond Johansen, sier politiadvokat Sondre Kristian Halvorsen i Agder politidistrikt.

Politiet satte i gang søk i området på bakgrunn av dette. Mandag ettermiddag fant de en død person i nærheten av gjenstandene som var funnet.

Avdøde er ikke identifisert, men politiet mener det er grunn til å tro at det er savnede Raymond Johansen fra Søgne som er funnet. Raymond Johansen ble formelt meldt savnet den 20. oktober 2021.

De pårørende er varslet om funnet.

Det var ved Rossevann i Kristiansand at politiet mandag gjorde funn av en død person. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Savnet i halvannet år

Det var da hunden til Raymond, Pluto, dukket opp alene at 40-åringen ble meldt savnet og det ble igangsatt søk. Ifølge politiet så det ut som hunden hadde vært ute lenge.

Alle vitneobservasjoner og elektroniske spor fra Johansen tok brått slutt kvelden den 12. oktober 2021.

Politiet i Agder har etterforsket forsvinningen til Johansen i et og et halvt år.

– Det er ingenting konkret i etterforskningsmaterialet som tilsier at han er utsatt for en straffbar handling, sier Halvorsen.

Politiet har hatt flere hypoteser om forsvinningen.

– Hypotesen om at han har vært utsatt for en ulykke har vært ganske langt framme hele veien, forteller Halvorsen.

Skal obduseres

Avdøde vil bli sendt til obduksjon, både for å bekrefte identitet, men også om mulig fastslå dødsårsak.

– Det er per nå begrenset hvor mye informasjon politiet kan gi om funnet. Agder politidistrikt har etterforsket forsvinningen av Raymond Johansen siden oktober 2021, og det er ikke noe konkret i etterforskningsmaterialet så langt som tilsier at han er utsatt for en straffbar handling.

– Opplysningene knyttet til funnet så langt gir grunn til å tro at vi står overfor en ulykke med et tragisk utfall, sier Halvorsen.