Dobbeltdrapsdømt anker erstatningen til Høyesterett

Det er forsvarer Svein Kjetil Stallemo som sier til NRK at den dømte gutten ikke vil betale erstatning til familiene.

Godtar straffeutmålingen

I tillegg til 11 års fengsel ble gutten dømt til å betale 1,4 millioner i erstatning til familiene til Tone Ilebekk og Jakob Abdullahi Hassan.

– Vi har kommet frem til at det ikke er grunnlag for å inngi en anke når det gjelder fastsettelsen av straff. Det betyr at han godtar straffen på 11 år, sier Stallemo.

Familien til Tone Ilebekk: Enkemann Morten Andersen og sønnene Sondre og Simen. Foto: Lars Eie / NRK

Likevel sier forsvareren at de mener straffen er i høyeste laget, og har nøye vurdert en anke for å redusere med noen år.

Når det gjelder Lagmannsrettens avgjørelse om erstatning og oppreisningskrav, har 16-åringen derimot bestemt seg for å anke til Høyesterett.

– Vi er uenig med Lagmannsretten, når det kommer til hvorvidt han bør idømmes erstatning i det hele tatt. Det har å gjøre med at vi mener retten ikke har lagt tilstrekkelig vekt på barns ansvar i forhold til barnekonvensjonen og Grunnloven.

Forsvarer Svein Kjetil Stallemo mener 16-åringen ikke skal betale erstatning. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Ønsker ikke gjeld

16-åringen har tidligere sagt at han tror det blir tøft å starte et liv utenfor fengsel med en gjeld. Forsvarer Stallemo bekrefter at dette er en av årsakene til anken.

– Når det gjelder det rettslige grunnlaget for anken mener vi at retten ikke har lagt tilstrekkelig vekt på at barnets interesse skal tre i forgrunnen for den vurderingen som skal foretas når man skal avgjøre om han skal betale erstatning.

Stallemo sier de har forståelse for at de etterlatte ønsker å gi den dømte gutten et økonomisk ansvar.

– Men nå er det en gang slik at vi har rettsregler å forholde oss til. Enkelte av disse reglene tilsier at man skal vektlegge hvordan barnet ramme sav en slik erstatning, heller enn et slags «reparasjonshensyn».