Dobbeltdrapet: Dette skjer de første dagene i retten

En 16 år gammel gutt fra Kristiansand står tiltalt for knivdrap på 48 år gamle Tone Ilebekk, og 14 år gamle Jakob Hassan i desember i fjor.

Aktor, statsadvokat Jan Tallaksen, opplyser at det foreløpig ikke er noen eksakt tidsplan, men at tiltalte skal forklare seg på rettens første dag.

Forsvarer Svein Kjetil Stallemo. Foto: NRK Sorlandet / NRK

Forsvarer Svein Kjetil Stallemo sier til NRK at gutten kommer til å erkjenne seg skyldig i begge drapene.

Lukket rett

Tiltalte har nylig fylt 16 år, og hensynet til hans unge alder, gjør at tingrettsdommer Ben Fegran har besluttet at retten lukkes. Det er bare pressen og utvalgte personer i familiene, som får være tilstede.

– Det er klart det er en spesiell sak. Det er ikke sjelden vi har lovbrytere under 18 år, men det er jo alvorlighetsgraden og alderen her, sier Tallaksen.

Tiltalte var 15 år da drapene skjedde, og var dermed over den kriminelle lavalder.

– Sånn sett blir det en ordinær straffesak, sier Tallaksen.

Vitner de to første dagene

Første politimann som kom til åstedet på Wilds Minne skole, var politibetjent Harald Hollerud. Han skal vitne på rettens første dag.

Det skal også spesialetterforsker Cato Meijer i Kripos, og politioverbetjent i Kripos, Arvid Bjelkåsen.

Tirsdag er det politibetjentene Barbro G. Engebretsen og Asbjørn Vigleik Follerås som tiltrer vitneboksen.

Obduksjonsrapporter tirsdag

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Arne Stray-Pedersen, skal legge frem obduksjonsrapporter tirsdag. Det er fra før kjent at ofrene ble påført tilsammen 60 knivstikk.

Også rettsspsykiater Lene Christin Holum skal komme med sine vurderinger tirsdag.

Det er bare satt av fire dager til hovedforhandlingen.

– Siden tiltalte har erkjent, og ut fra etterforkningen, så mener vi det er tilstrekkelig, sier Tallaksen.

Forsvarer Svein Kjetil Stallemo, sier han ikke har noen vitner som skal føres:

– Foreløpig ser det ikke sånn ut, og det kommer neppe til å bli aktuelt.

Ser frem til å bli ferdig

Stallemo bekrefter at hans klient har vært gjennom omfattende og brede undersøkelser med tanke på tilregnelighet og risiko for ny voldsadferd.

– Konklusjonen på dette er at han er tilregnelig og at det skal være lav risiko for ny voldsadferd, sier Stallemo til NRK få dager før rettssaken skal starte.

Forsvareren sier at 16-åringen nå i forkant av rettssaken, kjenner på en blanding av nervøsitet og et ønske om å komme i gang og bli ferdig med saken.

Den nå 16 år gamle gutten har sittet varetektsfengslet i Bergen siden desember i fjor.