Dobbeltdrapet i skolegården

Når rettssaken starter, er det litt over et halvt år siden 48 år gamle Tone Ilebekk og Jakob Abdullahi Hassan på 14, ble funnet knivstukket ved en ballbinge utenfor en barneskole i Kristiansand.

Den omfattende etterforskningen som umiddelbart ble satt i gang, ledet etter hvert politiet til gutten som nå er tiltalt for å stå bak drapene.

Mandag 5. desember

Det er 5. desember og førjulstid. Skolene har avsluttet for dagen og veiene fylles opp av folk som er på vei hjem fra jobb. Klokken har passert 16 da politiet får melding om det fryktelige som har skjedd i bydelen Lund i Kristiansand.

To personer er funnet liggende på bakken utenfor Wilds Minne skole. Begge har tydelige merker etter knivstikk.

Kort tid etter er det full aktivitet på området rund skolen. Politiet setter opp sperrebånd for å hindre ferdsel på området. De to skadde kjøres til sykehuset som ligger noen få kilometer unna.

Det tar ikke lang tid før nyheten om det som har skjedd på Lund, begynner å spre seg. Folk er sjokkerte og bekymret. Hendelsen reiser mange spørsmål. Hva er det som har skjedd og hvem kan ha gjort noe sånt?

Wilds Minne skole i Kristiansand, der Tone Ilebekk (48) og Jakob Abdillahi Hassan (14) ble funnet mandag 5. desember, ligger i bydelen Lund i Kristiansand. Foto: Per Arne Kvamsø / Dronekontoret

Utover ettermiddagen og kvelden kommer politiet med små drypp med informasjon om saken. Etter den første meldingen om at to personer er knivstukket og kjørt til sykehus, blir det opplyst at begge er hardt skadet. Det blir også sagt at de to skadde er en kvinne og en gutt.

Politiet går tidlig ut og ber om tips i saken. Så langt ser det ikke ut som om noen har vært vitne til hendelsen. Politiet vet ikke akkurat når knivstikkingen har skjedd eller hvem de skadde er.

Det blir imidlertid fort klart at de ikke har noen tilknytning til skolen hvor de ble funnet.

Rund klokken 18.30 om kvelden, blir saken enda mer alvorlig. Da opplyser politiet om at begge ofrene er døde.

Når det holdes pressekonferanse én time senere, forteller politiet at de fortsatt ikke sikre på identiteten til de to omkomne. De vet heller ikke om de har noen relasjon til hverandre. Politiet sier også at de leter etter én eller flere gjerningspersoner, men at de så langt ikke vet noe om hvem som kan stå bak dette.

Selv om mørket for lengst har falt på i sørlandsbyen, fortsetter etterforskningen for fullt. Hvitkledde krimteknikere utstyrt med lommelykter saumfarer området rundt åstedet i håp om å finne spor som kan gi svar. Samtidig foregår et storstilt søk etter en til nå ukjent gjerningsmann.

I dagene etter drapet ble det lett etter spor i området rundt Wilds Minne skole i Kristiansand. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Like før klokken elleve mandag kveld, kan NRK melde at én av de omkomne er en 48 år gammel kvinne.

Hvem gutten er, skal det snart også komme mer informasjon om.

Tirsdag 6. desember

Om morgenen dagen etter, flagges det på halv stang utenfor to skoler i Kristiansand. Det skjer ved Wilds Minne skole der knivstikkingen skjedde, samt ved Fiskå skole på den andre siden av byen. De ansatte ved skolen har fått vite at gutten som døde kvelden i forveien, var en av deres elever.

– Det er med sorg vi meddeler at det var en elev i niende klasse ved vår skole som døde som følge av den tragiske hendelsen ved Wilds Minne skole 5. desember 2016, lød uttalelsen fra Fiskå skole denne morgenen.

Tirsdag 6. desember, får ansatte og elever ved Fiskå skole i Kristiansand, vite at en av de drepte var elev ved skolen. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Samme morgen kaller politiet inn til en ny pressekonferanse. Under denne blir ofrenes navn offentliggjort.

Kvinnen er 48 år gamle Tone Ilebekk som var bosatt på Lund, var gift og hadde to voksne barn. Ilebekk jobbet i en barnehage få hundre meter fra åstedet. Det var imidlertid etter at hun hadde kommet hjem fra jobb, hentet hunden, og var ute for å lufte den, at hun ble knivstukket.

Gutten er 14 år gamle Jakob Abdullahi Hassan, bosatt på motsatt side av byen og elev på niende trinn ved Fiskå skole. Når navnet blir offentliggjort, er hans familie inkludert de fem søsknene, informert.

På den samme pressekonferansen sier politiet at de har satt inn alle tilgjengelige ressurser på saken som nå har høyeste prioritet, og at det jobbes hardt og bredt med denne. Politiet har ennå ingen mistenkte. Avhørene som er gjort til nå, blant annet av fem av Hassans venner, har ikke ført til noe gjennombrudd. Politiet ber folk om å fortsette med å komme med tips.

Ett av spørsmålene politiet ønsker svar på, er hvorfor den drepte 14-åringen tok buss til den andre siden av byen. Hadde han en avtale om å møte noen der?

Mens etterforskningen fortsetter, drar familie, venner og kjente av de to ofrene til Wilds Minne skole. De tenner lys og legger ned blomster. I Vågsbygd kirke, som ligger i bydelen Hassan bodde i, blir det om kvelden holdt minnestund. Elever fra flere av byens skoler er til stede, rundt hundre til sammen. De snakker, gråter og klemmer hverandre.

Dagen etter skal nye opplysninger i saken skake opp miljøet på ny.

Mange av dem som ble berørt av hendelsen, la ned blomster og tente lys ved Wilds Minne skole i dagene etterpå. Foto: Knut Knudsen Eigeland / NRK

Onsdag 7. desember

Det skjer på pressekonferansen som holdes om morgenen onsdag 7. desember.

Påtaleleder i Agder politidistrikt, Terje Kaddeberg Skaar, forteller at en 15 år gammel gutt har erkjent drapene på Tone Ilebekk og Jakob Abdullahi Hassan.

Mens 15-åringen satt i vitneavhør kvelden før, sjekket politiet om opplysningene han ga kunne være riktige. Det resulterte i en siktelse mot gutten. Da 15-åringen fikk denne lagt fram for seg rundt klokken 21, skal han etter kort tid ha fortalt at det var han som utførte drapene. Gutten skal også ha kommet med en detaljert forklaring, som politiet fester sin lit til.

Påtaleleder i Agder politidistrikt, Terje Kaddeberg Skaar, informerer om at politiet har siktet en person for drapene. Du trenger javascript for å se video. Påtaleleder i Agder politidistrikt, Terje Kaddeberg Skaar, informerer om at politiet har siktet en person for drapene.

Påtaleleder Skaar kan også fortelle at den siktede er en del av avdøde Jakob Abdullahi Hassans omgangskrets, og at de to tok samme buss til Lund på drapsdagen.

Under pressekonferansen blir det også sagt at 15-åringen har fått oppnevnt advokat og at han skal fremstilles for varetektsfengsling i løpet av dagen.

Med det nye som har kommet fram i saken, blir en tredje skole i Kristiansand berørt. Den siktede 15-åringen er elev ved Karuss skole, som ligger i samme bydel som skolen avdøde Jakob Abdullahi Hassan gikk på.

Nyheten er vanskelig å fordøye.

– Det er med sorg og fortvilelse vi har fått beskjed om at politiet har siktet en av våre elever for det meningsløse dobbeltdrapet. Dette er en trist og uvirkelig situasjon som det er vanskelig for oss alle å ta inn over oss, sa skolens rektor Hege Ose, da de hadde fått vite om den nye utviklingen i saken.

DNA-bevis knytter siktede til drapet

I løpet av den påfølgende uken, kommer det stadig nye opplysninger i saken.

Torsdag 8. desember forteller politiet at de har DNA-bevis som knytter den siktede 15-åringen til drapet og at de har funnet det de tror er drapsvåpenet. En kniv skal være funnet ganske langt unna åstedet.

Mandag 12. desember og samme dag som flere hundre mennesker samles på Oddernes gravlund for å ta et siste farvel med Jakob Abdullahi Hassan, mottar politiet de foreløpige obduksjonsrapportene. Disse viser at begge ofrene hadde flere knivstikk på kroppen. Konklusjonen er at de døde av forblødning. Senere har det kommet fram at ofrene til sammen ble utsatt for 60 knivstikk. Ifølge avisen Fædrelandsvennen, skal Jakob Abdullahi Hassan ha fått 28 knivstikk over hele kroppen.

Torsdag 15. desember, dagen da Tone Ilebekk skal bisettes fra Oddernes kirke, sitter den siktede 15-åringen i et fem timer langt avhør på Lindås lensmannskontor utenfor Bergen. Hans mer utdypende beskrivelse av det som skjedde på Wilds Minne skole, gjør at politiet endelig kan bekrefte det både de og Ilebekks familie har trodd hele tiden. Tone Ilebekk (48) ble et tilfeldig offer da hun var ute for å lufte hunden.

Tone Ilebekk kom tilfeldigvis forbi da avdøde Jakob Abdullahi Hassan og gutten som er tiltalt i saken, var i skolegården på Wilds Minne Skole. Etterforskningen har vist at Hassan ble knivstukket først. Foto: Privat / Politi

Rykter om en gjerningsperson nummer to

Når det går mot den første helgen etter drapene, går både representanter fra kommunen og politiet ut i gatene i Kristiansand sentrum. De stopper ungdom for å høre hva de tenker om det som har skjedd og hvordan de forholder seg til de ryktene som har oppstått.

Hendelsen på Wilds Minne skole for noen dager siden, har utløst en rykteflom i ungdomsmiljøene i byen. Tanker om at det er en gjerningsmann nummer to, spres på sosiale medier. Det snakkes også om hevn.

Politiet frykter at dette kan føre til farlige situasjoner og oppfordrer derfor de unge til å behandle slike rykter med varsomhet.

Politiet sier at de ikke har noen opplysninger som tyder på at det er flere som er involvert i drapene på Tone Ilebekk og Jakob Abdullahi Hassan.

– Vi har etterforsket rykter opp mot konkrete personer og finner ingen holdepunkter for at det er mer enn én gjerningsperson, uttalte påtaleleder i Agder politidistrikt, Terje Kaddeberg Skaar på en pressekonferanse tre dager etter drapene.

– Har et klart bilde av hva som skjedde

Etterforskningen tar tid. Den siktede avhøres flere ganger. Flere titalls personer kalles inn til vitneavhør. Elektroniske spor gjennomgås og tekniske funn står i kø for å bli analysert.

Den 4. april i år, kan politiet omsider fortelle at etterforskningen nærmer seg slutten.

Ifølge påtaleleder Skaar, er nå politiet ferdig med alle avhør og har dannet seg et klart bilde over hva som skjedde utenfor Wilds Minne skole om ettermiddagen 5. desember. Politiet har ingen ubesvarte spørsmål. Motivet bak drapene skal også være oppklart.

Denne dagen sier påtalelederen til NRK at politiet om kort tid vil sende til sin innstilling til statsadvokaten for behandling. Deretter skal riksadvokaten ta stilling til skyldspørsmål og tiltale.

Drapsetterforskere ved Wilds Minne skole den 9. desember. Foto: Sander Heggheim / NRK

Vil erkjenne straffskyld

I tiltalebeslutningen som nå foreligger, kommer det fram at den tiltalte som nå har blitt 16 år gammel, er tiltalt for overtredelse av Straffelovens § 275, som går på å ha drept en annen.

Ifølge 16-åringens forsvarer, Svein Kjetil Stallemo, kommer hans klient til å erkjenne straffskyld for begge drapene.

Tiltaltes forsvarer, Svein Kjetil Stallemo, sier at hans klient kommer til å erkjenne straffskyld for begge drapene. Foto: NRK Sorlandet / NRK

Stallemo bekrefter at hans klient har vært gjennom omfattende og brede undersøkelser med tanke på tilregnelighet og risiko for ny voldsadferd.

– Konklusjonen på dette er at han er tilregnelig og at det skal være lav risiko for ny voldsadferd, sier Stallemo til NRK få dager før rettssaken skal starte.

Forsvareren sier at 16-åringen nå i forkant av rettssaken, kjenner på en blanding av nervøsitet og et ønske om å komme i gang og bli ferdig med saken.

Den nå 16 år gamle gutten har sittet varetektsfengslet i Bergen siden desember i fjor.

Kristiansand tingrett har besluttet at rettssaken skal gå for lukkede dører. Kun pressen, familiemedlemmer og bekjente av de avdøde, får være til stede. Det er satt av fire dager til rettssaken.

I forkant av saken har representanter fra skole, barnevernstjeneste og helsearbeidere forberedt seg på utfordringer som kan komme i forbindelse med rettssaken. Mange unge er berørt av hendelsen. Med tanke på ryktene som oppstod i etterkant, ber kommunens psykolog folk være forsiktige når det gjelder sosiale medier.