– Dette er en familietragedie med barn involvert. Slike hendelser preger oss.

Det sier imam Akmal Ali i Muslimsk Union i Agder.

Han ledet seremonien torsdag ettermiddag der flere hundre hadde møtt opp for å ta et siste farvel med den åtte år gamle jenta og hennes mor.

– Mange har kommet og vist støtte. Hele den muslimske familien med over 20 nasjonaliteter har stått skulder ved skulder for å dele sorgen.

Imam Akmal Ali ledet seremonien. Han forteller at over tjue nasjonaliteter deltok i begravelsen. Foto: VIKTORIA MARIE NORDAHL / NRK

Begravelsen ble holdt ute på kirkegården ved Voie kirke i Kristiansand, og var åpen for alle som ønsket å delta.

– Vi har hatt en prat om at det er viktig å dele det som er vondt og vanskelig, vi må komme til hverandre og ta vare på hverandre, sier imamen.

Sørge for verdig avskjed

Allerede før begravelsen som begynte klokken 17.00, var mange innom for å legge ned blomster.

Også politiet var til stede.

– Det er mange som ønsker å ta et siste farvel, vi er her for å sørge for at det foregår på en grei måte.

Det sier innsatsleder i Agder politidistrikt, Anders Holt til NRK.

Innsatsleder Anders Holt syntes det var fint å se at så mange har møtt opp. Foto: VIKTORIA MARIE NORDAHL / NRK

Det er nå over en uke siden en åtte år gammel jente og hennes mor ble funnet død i en leilighet i Vågsbygd i Kristiansand.

Siktede funnet død

Noen timer før begravelsen bekrefter politiet at Alwan Ahmed Alawneh som er siktet i saken, ble funnet død i sjøen utenfor Kristiansand tirsdag denne uken.

Han er far til den åtte år gamle jenta, og har vært etterlyst siden torsdag forrige uke.