Dobbeltdrapet i Kristiansand: – Vi kan ikke forstå at dette kunne skje

– Alle er overrasket og preget i dag. Vi kan ikke forstå det, sier Mossje Jamal som driver den syriske matbutikken Agder Market i sentrum av Kristiansand.

Det syriske miljøet i Kristiansand er preget etter at en syrisk mann er siktet for drapet på to syriske kvinner mandag.

Jamal forteller at den siktede mannen ofte var innom butikken hans for å handle.

Gjerne sammen med familien.

– Alle snakker om det som har skjedd

Det var mandag formiddag at hendelsen skjedde. Midt i et boligområde på Søm i Kristiansand.

En mann i 50-årene er siktet for å ha drept de to kvinnene.

Mannen kom til Norge og til flyktningmottaket i Lyngdal i 2015.

To år senere kom resten av familien fra Syria. Sammen flyttet de til Søm i Kristiansand hvor de har bodd i tre år.

Mossje Jamal ble kjent med 50-åringen da han bodde i Lyngdal. Jamal drev butikk i Mandal.

– Han jobbet hardt for å tjene penger for å hente familien. Han pantet flasker og malte hus for å tjene penger, forteller Jamal.

– De er sjokkerte

Monica Strandmyr driver organisasjonen Refugees welcome til Agder. Hun har hjulpet mannen flere ganger.

– Mange i miljøet har ringt meg for å høre om jeg vet hvem dette er, og de forteller at de er sjokkerte. De forstår ikke hvorfor det har skjedd, sier hun.

Strandmyr møter NRK på Jamals butikk. Det er et møtested for mange syrere, og samtalene tirsdag handler om dobbeltdrapet.

NRK har snakket med mange syrere. De vil ikke stille til intervju, men sier de er sjokkerte og triste over det som har skjedd.

Monica Strandmyr driver organisasjonen Refugees welcome til Agder. Hun har truffet den siktede mannen flere ganger. Foto: Elisabeth Sandve / NRK

– Stille og rolig

Siktede er innlagt på sykehuset i Arendal og er foreløpig ikke avhørt av politiet.

Forsvarer Nils Anders Grønås har tirsdag møtt den dobbeltdrapssiktede mannen.

Grønås sier han foreløpig vet lite om hva som skjedd. Han vil heller ikke si mye om sitt møte med siktede.

– Han er preget av det som har skjedd, sier Grønås til NRK.

Mannen blir tidligst fremstilt for varetektsfengsling onsdag, opplyser politiet.