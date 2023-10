Dobbeltdrapet i Kristiansand: – Noen frykter for livet sitt

– Noen er rett og slett redd for livet sitt. De er redd for å gå ut døra.

Det sier styreleder i det muslimske fellesskapet Søstre for Søstre, Lejla Mujanovic.

Onsdag forrige uke ble en kvinne og hennes datter (8) funnet drept i en bolig i Vågsbygd i Kristiansand. De tilhørte det muslimske miljøet.

Faren til 8-åringen er siktet for dobbeltdrapet var etterlyst internasjonalt. Torsdag ble det kjent at han er funnet død i sjøen i Kristiansand.

Siden drapene har mange muslimer kommet til moskeen på Øvre Slettheia for å be og snakke sammen.

Mujanovic har også møtt kvinner som kjenner på frykt.

– De er redde for at drapene kan vekke en aksept blant mennesker som har voldelige tendenser. At noen kan gå fra å tenke dette til å gjøre dette, forteller hun.

Lejla Mujanovic forteller at mange har kommet til den lille moskeen på Slettheia for å be og snakke etter dobbeltdrapet i bydelen sist uke. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Mer fokus på psykisk helse

Mujanovic er redd for at begreper som fundamentalisme og religion er med på å undertrykke et virkelig problem.

Hun tenker på psykisk helse, da spesielt blant minoritetsmenn.

– Vi må bli bedre til å avdekke hva de trenger hjelp med. Vi privatiserer problemene våre slik kultur og tradisjon lærer oss, mener hun.

Mujanovic som studerer sosiologi og religion, er opptatt av hvordan vi kan skape god forskning og gode samtaler som bidrar til å forebygge partnerdrap.

Lejla er engasjert i frivillig arbeid i det muslimske fellesskapet Søstre for Søstre i Kristiansand. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

– Dette skjer ikke bare blant muslimer, men løftes høyere og bredere opp når det skjer i disse miljøene, mener hun.

Hun er opptatt av at hennes jobb som frivillig er å ivareta muslimer.

– Vi er her for å ta oss av det muslimske miljøet og jobbe med muslimske kvinner som kjenner på frykt.

– Hva er kvinnene redde for?

– Noen er redde for at det er en mann der ute som er gal og psykotisk. En mann som har greid å skjule seg for politiet og som kan finne på hva som helst.

Snakker med ungdom

Det muslimske og kristne miljøet i bydelen jobber nå sammen om å få snakket med de som trenger det etter drapene.

– Dette er en krevende tid for bydelen. Det er viktig å møte folk der de er for å få snakket om disse følelsene, sier diakon i Vågsbygd kirke, Arild Tjørve.

Sammen med miljøarbeider Hussein Al-Kharasani har han brukt mye tid på å snakke med ungdom i alderen 13 til 18 år om hendelsen.

– De er nysgjerrige og lurer på hvorfor dette har skjedd. Vi har snakket om kjærlighet og det å ta vare på hverandre. Det er det vi har hatt mest fokus på, sier Al-Kharasani.

Miljøarbeider Hussein Al-Kharasani (t.v.) og diakon Arild Tjørve har brukt mye tid den siste uka på å snakke med ungdom i bydelen. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Prøver å forhindre ryktespredning

Han er selv muslim og Tjørve er kristen. De to er allerede godt kjent blant ungdommer og andre i bydelen.

For dem er det et poeng at akkurat de to går sammen.

– Vi tror det er med på å drepe de fordommene som måtte finnes.

De to forteller at de også har snakket mye med de unge om å ikke bidra til ryktespredning.

– Vi har sagt at de ikke bare må legge ut noe de hører i sosiale medier, sier Al-Kharasani.

Tjørve legger til:

– Vi prøver å møte ungdommene der de er. Vi snakker med dem om følelser og at det finnes voksne som ser dem i en sårbar og vanskelig tid.