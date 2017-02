DNT: Ser en økning av folk som går på tur

– Vi skal senke terskelen for at folk skal komme seg ut på tur. Vi ser en økning av folk som går på tur, og ønsker å nå ut til bredden av det, sier fagsjef for friluftsliv i DNT Sør Per Thomas Skaanes.

Per Thomas Skaanes. Foto: Svein Johnsen NRK Sorlandet / NRK

Mer inkludering

Formålet med «Kom deg ut-dagen» er å vise hva turistforeningen driver med, og vise bredden i aktivitetstilbudet. Arrangementet har blitt arrangert 22 ganger før i hele Norge, det nye i år er at man skal satse mer på inkludering.

– Det nye i år er at man også kommuniserer ut til nye kretser. Vi kontakter asylmottak, flyktningmottak og flyktningguiden til Røde Kors og prøver å få dem med ut på aktiviteter. Målet er ikke å gjøre mye nytt, men å kommunisere i nye grupper i større grad enn før, sier Skaanes.

Viktig dag for mange

Besøkstallene pleier å variere i forhold til vær og føre. Ifølge Skaanes er dette et arrangement mange har «blinket» ut i kalenderen, og at dette er noe de skal på uansett vær.

– Vi ønsker at man skal være i stand til å komme seg ut, sier han.

Tilbakemeldingene på arrangementet er bare positive, ifølge Skaanes. Han tror grunnen er at mange får prøve noe nytt de ellers ikke hadde prøvd.

– Folk er positive, de får prøve nye aktiviteter. Alt fra truger til skyting med skiskyttergevær, sier han.

På disse stedene kan du komme deg ut:

Aust-Agder:

Evje idrettspark: Her blir aktivitetene hopping i 5 og 10 meters hoppbakker (plast/kunstgress), natursti, topptur/oppdagelsesferd til Steinsfjellet, barneløp og aking. Klokken 12:00-15:00.

Lillesand idrettspark: Tur fra Holta ved idrettsparken i Lillesand, tur og oppdagelsesferd i nærområde. Klokken 14:00-16:00.

Lyngmyr, Tvedestrand: Tur til Øksenåsen i Tvedestrand, på vei opp vil det være natursti for barn og voksne. Klokken 13:00-15:00.

Skøytebanen på Dølemo, Åmli: Aktiviteter på skøyteisen. Klokken 12:00-14:30.

Kleivvann, Gjerstad: Skigåing og aking dersom det blir nok snø, arrangement inne ved Gapahuken. Klokken 11:00- 14:00.

Vest-Agder:

Hålandsbakken, Mandal: Topptur til Flovarden 198 m.o.h på Hålandsheia 4 km tur retur. Klokken 12:00-15:00.

Bendiksbukta på Odderøya, Kristiansand: Barneløp, oppdagelsesferd for barn, vardebygging, natursti, ansiktsmaling i lavvo, tegnekonkurranse i lavvo, skiskyting og hesteskokasting. Klokken 12:00-15:00.

– Vi prøver å legge til rette for å arrangere kom deg ut dagen i hele landet. Dette er et arrangement som skal passe for alle, sier Skaanes.

