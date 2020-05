DNA bekrefter: Det er Ørjan (24) som ble funnet i gruvene i Arendal

– Den foreløpige obduksjonsrapporten gir ikke noe entydig svar på hva som har skjedd, og da er vi i politiet nødt til å etterforske saken bredt videre, sier etterforskningsleder Tor Inge Omland i Agder politidistrikt til NRK tirsdag.



I dag fortalte politiet at DNA-prøver bekrefter at det var den savnede Ørjan Solum (24) som ble funnet omkommet under vann i Steinsåsgruvene i Arendal tirsdag 19. mai.

24-åringen hadde da vært savnet siden 25. mars, etter at han sist ble sett i nærområdet klokken 18:00 den kvelden.

Politiet vet fremdeles ikke hva som har skjedd med Ørjan Solum (24), som etter to måneder ble funnet i de dype gruvene. Foto: Privat

Moren har tidligere uttalt til NRK at det ikke var likt sønnen å bli borte på den måten, og at noe lignende aldri hadde skjedd tidligere.

Kan ikke utelukke straffbar handling

Etterforskningsleder Omland sier politiet er nødt til å ta de riktige etterforskningsskrittene.

De jobber ut fra tre teorier. Det kan ha vært en ulykke, en kriminell handling eller selvmord.

Den foreløpige obduksjonsrapporten er klar, men dødsårsaken kan ikke slås fast.

– Vi er nødt til avvente endelig obduksjonsrapport, sier Omland.

For ei uke siden ble det funnet en død person i Steinsåsgruvene i Arendal hvor det har blitt lett etter savnede Ørjan Solum (25) Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Flere tips

Solum ble sist sett ved Bratthenget i Arendal onsdag 25. mars.

Gruvene ligger i nærheten av dette området. Mandag forrige uke, nesten to måneder etter at Solum sist ble sett, startet søket i de gamle gruvene.

Etter at gruvesøket startet, har politiet fått inn flere tips i saken.

Det var dykkere som gjorde funnet av den døde personen under vann.

Etterforskningsleder Tor Inge Omland sier politiet fremdeles ikke vet hva som har skjedd med Solum. Saken etterforskes videre. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Stengt på 1600-tallet

Solum ble funnet i en gammel jernmalmgruve.

Ifølge en nabo skal gruvene i området ha blitt stengt på slutten av 1600-tallet.

Det gamle gruvenettverket er enormt, og har flere dype sjakter som er fylt med vann, skriver Agderposten.

– Ingen har i dag full oversikt over dette enorme nettverket av gruver, sier tidligere fylkeskonservator Ulf Hamran til avisen.