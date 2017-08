Disse tror på ny folkehøgskole

Moen lanserte planene om en ny folkehøgskole for et år siden. Skolen skal ha omtrent 100 elevplasser, og være for ungdom med vekt- og livsstilsproblemer.

Nå er han på plass i Arendal for å drive lobbyvirksomhet blant politikere under Arendalsuka.

– Vi har vært mye på Stortinget og møtt mange positive politikere, og det er hyggelig å treffe disse igjen i Arendal, sier Moen til NRK.

– Nybrottsarbeid

Mange har gitt tommelen opp for skoleplanene i Evje og Hornnes, blant annet har Folkehøgskolerådet gitt grønt lys. I tillegg støttes planene av politikere, Universitetet i Agder, KS Agder og Landsforeningen for overvektige.

– Vi vil i gang så fort som mulig å teste ut linjeinnholdet i folkehøgskolen, for dette er jo nybrottsarbeid. Det finnes ikke noe liknende i Norge fra tidligere, hevder Alf Tore Moen.

Blant støttespillerne er Høyres stortingsmann fra Aust-Agder Svein Harberg, som har tro på planene.

– Ja, jeg både tror og håper folkehøgskolen kommer. Dette er et konsept som er midt i tiden, dessverre, sier Harberg, som selv har stått åpent fram om egne problemer med høy vekt.

Gikk ned 45 kilo

Harberg fortalte til flere medier i forrige uke om sin egen kamp mot kiloene. Han veide 165 kilo, nå er han 45 kilo lettere.

– Da jeg fikk beskjed i november i fjor om at jeg hadde diabetes type 2, skjønte jeg at jeg måtte ta grep, forteller Harberg, som la om kostholdet radikalt.

Han sier han har fått mange henvendelser fra andre som har slitt med overvekt etter at han fortalte sin historie.

– Mer enn overvekt

For den daglige lederen ved Evjeklinikken, vil en ny folkehøgskole handle om mer enn bare overvekt.

– Når det gjelder livsstilsendringer så gjelder det ikke bare overvekt, men også mental helse, som vi vet mange ungdommer sliter med, sier Alf Tore Moen som av Harberg beskrives som en tøff lobbyist.

– Ja, Alf Tore er på hugget og er aktiv. Han har den utålmodigheten som vi må ta litt ned, for på Stortinget og i de politiske kretsene så tar ting litt tid.

Dersom folkehøgskolen på Evje blir realisert, blir den sjuende folkehøgskolen i Agder-fylkene et faktum.