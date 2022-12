Disse fotoboksene har vært mest innbringende i år

– Det er jo forunderlig at så mange kjører for fort egentlig. Sjåførene blir jo varslet om at det er fotobokser og gjennomsnittsmåling, sier assisterende UP-sjef Roar S. Larsen.

Langs veiene i dette langstrakte land kjører man stadig forbi fotobokser, som skal passe på at vi holder fartsgrensen.

Men til tross for at vi stadig blir flinkere til nettopp det, har mange råkjørere bidratt inn til statskassen i år også.

Totalt har norske sjåfører betalt over 270 millioner kroner etter å ha kjørt for fort forbi en fotoboks i år.

Det viser tall fra Utrykningspolitiet som gjelder frem til midten av desember.

Se hvilke fotobokser som har kostet bilister mest penger i de forskjellige politidistriktene lenger nede i saken.

Østlandet betaler mest

90.000 har blitt tatt for å kjøre for fort forbi en fotoboks i Norge i år.

Og det er sjåfører i Oslo som synder mest.

Fotoboksen i sydgående retning i Vålerengatunnelen har innbrakt nesten 37 millioner kroner innen midten av desember i år.

Flest anmeldelser og bøter er gitt i forbindelse med Europavei 134 Lahell i Lier kommuner.

Mest innbringende fotobokser i politidistriktene Ekspandér faktaboks Agder: E18 Baneheitunnelen, Kristiansand kommune. 5 116 450 kroner

E18 Baneheitunnelen, Kristiansand kommune. 5 116 450 kroner Finnmark: E6 Kronstad, Alta kommune. 397 350 kroner

E6 Kronstad, Alta kommune. 397 350 kroner Innlandet: E6 Otta, Sel kommune. 7 958 050 kroner

E6 Otta, Sel kommune. 7 958 050 kroner Møre og Romsdal: E39 Tøndergård mot Molde sentrum, Molde kommune. 1 017 350 kroner

E39 Tøndergård mot Molde sentrum, Molde kommune. 1 017 350 kroner Nordland: Fv12 Engasjyen, Rana kommune. 372 800 kroner

Fv12 Engasjyen, Rana kommune. 372 800 kroner Oslo: Rv190 Vålerengtunnelen, Oslo kommune. 37 539 600 kroner

Rv190 Vålerengtunnelen, Oslo kommune. 37 539 600 kroner Sør-Vest: E39 Mastrafjordtunnelen, Stavanger kommune. 4 270 700 kroner

E39 Mastrafjordtunnelen, Stavanger kommune. 4 270 700 kroner Sør-Øst: E18 Hovet/Brattås, Porsgrunn kommune. 3 055 600 kroner

E18 Hovet/Brattås, Porsgrunn kommune. 3 055 600 kroner Troms: E6 Setermoen, Bardu kommune. 1 556 450 kroner

E6 Setermoen, Bardu kommune. 1 556 450 kroner Trøndelag: E16 Omkjøringsvegen nordgående ved Othilienborg, Trondheim kommune. 2 870 600 kroner

E16 Omkjøringsvegen nordgående ved Othilienborg, Trondheim kommune. 2 870 600 kroner Vest: E16 Arnanipatunnelen, Indre Arna, Bergen kommune. 4 621 800 kroner.

E16 Arnanipatunnelen, Indre Arna, Bergen kommune. 4 621 800 kroner. Øst: E18 Svartskog mot Oslo, Nordre Follo kommune. 4 559 750 kroner Tallene gjelder for ferdigbehandlede saker i 2022 frem til midten av desember. (Kilde: Utrykningspolitiet)

Vi har blitt flinkere

Assisterende UP-sjef Roar S. Larsen sier at fart er en medvirkende årsak til de alvorligste ulykkene, og at fartsmåling derfor er viktig.

– Det er noe av det viktigste vi gjør innenfor trafikksikkerhetsarbeid. Det bidrar til at bilister tenker seg om.

Han påpeker at norske sjåfører har blitt flinkere.

– Selv om vi ser en negativ utvikling i år, har vi gjennom flere år hatt en nedgang.

Han sier 60 prosent følger fartsgrensen og at det har hatt stor betydning for ulykkesutviklingen.

Jevnt over hele landet gjennomføres det også manuelle fartskontroller hver eneste dag. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

Sparer veldig lite tid på å kjøre litt raskere

Under en fartskontroll i 50-sonen på Hisøy i Arendal i desember, er det ingen som kjører for fort.

Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

Men politibetjent Ole Jørgen Wold i utrykningspolitiet i Agder har stoppet mange biler tidligere.

– De aller fleste tar det med et smil. Andre er selvfølgelig mer fortvila, sier han.

Mens kollegaene hans utfører promillekontroller, regner Wold seg til hvor mye tid man egentlig sparer på å bryte fartsgrensa.

– Kjører du i 80 km/t i 70-sona sparer du bare 5 minutter på 50 kilometer.

Og bremselengden øker med over ti meter hvis du bråbremser på sommerstid.

– Det kan bety forskjellen på om du treffer den tømmerbilen eller det barnet i fotgjengerfeltet. Nå om vinteren kan du doble bremselengden også, sier Wold.

– Mange liv blir spart

Kåre Haugland har gjennom årene blitt godt kjent med utrykningspolitiet, som ofte har hatt kontroll i 50-sonen utenfor huset hans.

– Første gang sa jeg at det gikk helt fint, men at de måtte la folk få kjøre i 60 km/t. Ellers ville jeg fått for mange uvenner, ler Haugland.

Men han legger til at det er bra med fartsgrenser.

– Mange liv blir spart. Det er jeg sikker på, sier han.