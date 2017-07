Dirigerer trafikken etter ulykke

Et kjørefelt er åpnet, og det er manuell dirigering på E39 ved Lenesbakken i Lyngdal. To lastebilder kolliderte like før klokka åtte, og veien var helt stengt i over en time. Lastebilene flyttes av bilberger. Det er fortsatt mye kø i begge retninger.