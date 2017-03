Dette skjedde på Sørlandet i natt

00.03: En mann blir bortvist fra Kristiansand sentrum etter å ha forsøkt å komme inn på et utested med en annen persons legitimasjon.

00.18: To personer ble pågrepet etter å ha gått til angrep på en taxisjåfør i Arendal. Begge ble anmeldt for kroppsskade og for å ha utført skadeverk på drosjen.

00:35: Politiet rykket ut etter meldinger om fyrverkeri i en søppelkasse på Tinnheia. Patruljen fikk tak i ungdommene som sto bak og gjorde dem kjent med regelverket for fyrverkeri.

01.39: En kvinne skal ha slått og sparket til en dørvakt på et utested i Kristiansand. Kvinnen ble anmeldt og bortvist fra sentrum.

01.48: En mann ble anmeldt for forulemping av offentlig tjenestemann etter å ha forstyrret ro og orden i Tollbodgata i Kristiansand sentrum.

02.00: En sjåfør ble anmeldt av politiet etter å ha forsøkt å stikke av fra en kontroll på Hovden. Politiet mistenker promillekjøring.

02.13: En bilfører ble bortvist fra sentrum etter mistanke om piratkjøring.

02.19: Politiet måtte rykke ut etter meldinger om slagsmål i Flekkefjord sentrum. Patruljen fikk roet ned situasjonen og politiet skal følge opp saken i løpet av helga.

02.28: En mann ble anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand i Holum. Sjåføren skal ha kjørt inn i to parkerte biler.

02.49: En overstadig beruset kvinne ble fraktet til legevakt i Kristiansand.

02.52: En drosjesjåfør ble angrepet av to passasjerer ved Brennåsen i Songdalen. Sjåføren ble sendt til sykehus med bruddskader. Politiet er på jakt etter de to gjerningsmennene og ber om tips fra publikum.

03.00: Politiet rykket ut til et slagsmål utenfor et spisested i Kristiansand sentrum. To personer ble bortvist fra sentrum, men ingen av partene ville anmelde.

04.00: Politiet rykket ut til Skippergata i Kristiansand etter meldinger om at en mann skal ha kastet stein gjennom en vindusrute. Mannen hadde forsvunnet fra stedet da politiet ankom.