Dette skjedde mens du sov

– Vi har hatt mange oppdrag. En del bortvisninger på grunn av beruselse og ordensforstyrrelser. Men vi har ikke hatt noen alvorlige hendelser i vårt distrikt i natt, sier operasjonsleder Geir Andersen til NRK.

Politiloggen:

00.02: Politiet måtte rykke ut etter meldinger om at to personer var slått ned i Kristiansand sentrum. Personene ble fraktet til legevakt.

00.17: En beruset person nektet å forlate et utested på Hovden. Han ble kjørt hjem av politiet.

00.20: Politiet måtte ta med en gutt til politistasjonen etter at han hadde brutt oppholdsforbudet i sentrum av Kristiansand.

00.25: En person ble påkjørt av en bil i Farsund ved Maberg. Personen ble fraktet til legevakt for sjekk.

00.30: En person ble slått i ansiktet på et utested i Kristiansand. Gjerningsmannen forsvant før politiet kom til stedet.

00.40: To unge jenter ble bortvist fra sentrum av Grimstad etter å ha sneket seg inn på et utested. De to ble også anmeldt for bruk av falsk legitimasjon.

01.00: Politiet tok en mann som urinerte i Kristiansand sentrum på fersken. Mannen fikk bot.

01.05: En ung mindreårig gutt ble kjørt hjem av politiet fordi han var beruset.

01.10: En mann ble anmeldt og tatt med til arresten etter å ha spyttet på en dørvakt i Kristiansand.

01.30: En person ble pågrepet etter å ha forsøkt å stikke av fra politiet under en pågripelse i Kristiansand sentrum.

01.45: To personer ble bortvist fra Hovden sentrum på grunn av ordensforstyrrelser.

02.05: To personer ble bortvist fra Kristiansand sentrum. Ifølge politiet skal personene ha oppført seg kranglete og kverulerende.

02.25: En person ble tatt med til arresten etter å ha urinert og oppført seg kranglete på et utested i Kristiansand.

02.25: En person ble bortvist fra Kvinesdal sentrum etter å ha oppført seg truende på et utested.