Dette skjedde i natt

– Det har vært en natt på det jevne uten de store hendelsene, sier operasjonsleder Martin Ugland til NRK.

I tillegg til hendelsene du kan lese om her har syv personer blitt bortvist fra sentrum av Kristiansand natt til lørdag.

Politiloggen:

Risør: En bilfører ble i går pågrepet for vold og ruskjøring i Risør. Mannen skal ha kollidert inn i flere biler i beruset tilstand. Han skal også ha slått en annen bilfører, ifølge politiet.

Arendal: Flere personer skal ha tømt ett brannslukningsapparat inne på et toalett i Stintehallen i Arendal. Politiet gjør oppmerksom på at de har alle gjerningspersonene er fanget opp på videoovervåkning. Hendelsen skjedde rett før klokka 23 fredag kveld.

Arendal: En bil havnet i grøfta ved Kongshavn på Tromøya etter en nestenkollisjon med et dyr. Ifølge politiet ble ingen skadet. Det er heller ingen mistanke om ruskjøring.

Kristiansand: En 52 år gammel mann ble bortvist fra byen etter bråk inne på ferja Superspeed. Mannen skal ha havnet i bråk med to andre personer på danskebåten. Det var en vekter som meldte fra om bråket like før klokka halv ett natt til lørdag.

Mandal: Klokka halv ett natt til fredag fikk politiet inn en uvanlig klage på bruk av kappsag utendørs. Politiet rykket ut til stedet og ga mannen som holdt på å legge parkett et pålegg om å avslutte.

Kristiansand: En mann (27) og en kvinne (26) ble arrestert og anmeldt for ordensforstyrrelser like før klokka ett natt til fredag ved Hampa Tollsone. Årsaken var at mannen hisset seg kraftig opp i en Tollkontroll og kvinnen nektet å vise ID.

Kristiansand: En 29 år gammel mann ble like etter klokka ett pågrepet og arrestert mistenkt for vold mot en 29 år gammel kvinne. Kvinnen ble fraktet til legevakt med lettere skader.

Søgne: Politiet fikk inn flere klager på at det ble skutt med saluttkanon på en privat fest i Søgne like etter klokka ett. Politiet rykket ut og ba huseieren avslutte festen og droppe saluttkanonen.

Mandal: En 37 år gammel mann ble pågrepet etter å ha forsøkt å slå politiet da de skulle hjelpe han. Hendelsen skjedde like etter klokka tre natt til lørdag. Mannen ble satt i arresten i Kristiansand.

Lillesand: Politiet sjekker ut Apotek1 i Storgata etter meldinger om innbrudd. En stein har blitt brukt til å knuse inngangsdøra, men ingen personer ble funnet i lokalet. Politiet fikk melding om innbruddet 04.44 natt til lørdag.