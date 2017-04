Dette skiller Olsbu fra verdenstoppen

MENER OLSBU MÅ BLI BEDRE: NRKs skiskytterekspert, Ola Lunde, mener Marte Olsbu må bli en bedre skytter for å hevde seg i verdenstoppen. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Hun skyter for dårlig sammenlignet med de beste i verden. Hun har en treffprosent på 80 på liggende. De beste i verden ligger på 90 prosent, sier Lunde.

Marte Olsbu fra Froland havnet til slutt på en 12. plass sammenlagt i verdenscupen denne sesongen med 551 poeng. 660 poeng bak den tyske skiskytterstjernen Laura Dahlmeier.

Få har bedre oversikt i skiskytterverden enn Ola Lunde. Han har ført statistikk på skiskyttereliten i årevis og kan se nøyaktig hva som er Olsbus problem.

I år har Olsbu hatt en treffprosent på 80 på liggende og 83 prosent på stående.

Til sammenligning har Laura Dahlmeier 89 i treffprosent både på liggende og stående.

– Marte er for ustabil. Hun kan for eksempel gå en dårlig sprint, men dagen etter går hun en fantastisk jaktstart. Hun må bli en mer stabil skytter, sier Lunde.

Olsbus statisikk Marte Olsbus sprint-statisikk 2014 2015 2016 2017 Treffprosent på liggende 82 78 83 80 Treffprosent på stående 84 82 81 83 Sekunder bak beste kvinne 89 95 37 55

– Blindtarmen ødela mye

BLINDTARMOPERERT: Marte Olsbu måtte operere vekk blindtarmen rett før sesongstart. Hun mener det ødela mye av sesongen. Foto: Privat

Olsbu er enig at prestasjonene er for ustabile. Hun er frustrert over mangelen på topplasseringer denne sesongen, men tror noe av årsaken er blindtarmoperasjonen hun måtte gjennom rett før sesongen.

– Blindtarmen ødela mye. Jeg kom liksom aldri helt inn i det etter operasjonen. Men nå er den heldigvis borte. Så dette var siste gang jeg tar en operasjon i november, ler skiskytteren.

Når det gjelder skyteprestasjonene har hun ingen god forklaring på hvorfor hun sliter.

– Hadde jeg visst svaret, hadde det vært enkelt. Jeg vet ikke hvorfor det skjer. Det er noe jeg skal prøve å finne ut av.

I mai skal hun på landslagssamling hvor hun og støtteapparatet skal legge opp treningsplanene før neste sesong.

– Jeg trenger en god plan på hva jeg kan gjøre for å ta nye steg. Man lærer noe nytt hvert år og nå vil jeg bygge videre på det positive fra denne sesongen.

GULLJUBEL: Det kokte i Holmenkollen da Marte Olsbu gikk inn til VM-gull på stafett. Du trenger javascript for å se video. GULLJUBEL: Det kokte i Holmenkollen da Marte Olsbu gikk inn til VM-gull på stafett.

Sulten på OL-suksess

Sørlendingen fikk sitt store gjennombrudd under VM på hjemmebane i fjor. Hun sikret gull til Norge på stafetten da hun gikk alene i mål på ankeretappen foran tusenvis av tilskuere i Holmenkollen.

Olsbu trodde fjorårets prestasjoner skulle føre til mer jubel denne sesongen, men årets VM i Hochfilzen ble en nedtur for 26-åringen.

Neste sesong venter OL i sørkoreanske Pyeong Chang. Olsbu er sulten på suksess og gleder seg til å delta i sitt første OL.

– Det er stort å få være med i et OL. Jeg vil vise at jeg har noe der å gjøre.

– Hva kan vi forvente av deg?

– Jeg håper å være i mitt livs form. Det er målet. Da håper jeg å kunne kjempe om medaljer, sier frolendingen.