Dette rykket politiet ut på i natt

Kl 0416 - Kristiansand. Bilfører stakk fra politiet. Etter kort forfølgelse ble to personer pågrepet i Suldalen, og innbrakt til arresten. Fører er mistenkt for å kjøre bil i påvirka tilstand.

Kl 0250 - Brann i uthus Vegårshei. Ingen personer har tilhold i bygget. Brent ned til grunnen. Ingen personskade.

Kl 0247 - Tvedestrandsfjorden ved Borøya. Melding om at en båt tar inn vann. Det søkes med redningsskøyte. Personene har kommet seg til land, og er plukket opp av SAR. Transportert til Arendal sykehus hvor den ene personen har et kutt i benet. Fører av båten mistenkes for å ha ført båten i beruset tilstand.

Kl 0236 Kvinesdal. Ungdommer knuste rute i en butikk og løp fra stedet. Ingen beskrivelse av gjerningspersoner.

Kl. 0140 Kristianasand, Gravane. Tre personer anmeldt for urinering på offentlig sted, hvor to av dem ble bortvist fra stedet. Anmeldes.

Kl. 0115 - Kristiansand, Fiskebrygga. Tre personer pågrepet for besittelse og bruk av narkotika. Anmeldes.

Kl. 0038 - Kristiansand, Kongensgate. Bilfører i 20-årene stanset. Kjører uten gyldig førerkort. Anmeldt og fører går videre fra stedet.

Kl. 0008 - Vennesla. Utforkjøring like nord for Hægeland. Skade på bil og trafikkskilt. Ingen personskader.