Dette kan gi mange nye arbeidsplasser til bygda

Rester fra produksjonen ved Bergene Holm i Åmli er på vei til mellomlagring før det fraktes bort.

Nå kan dette snart blir brukt lokalt som verdifullt råstoff for produksjon av biodrivstoff.

Kan gi mange arbeidsplasser

Det var Fædrelandsvennen som først omtalte saken.

Planen er å bygge en stor fabrikk her like ved det eksisterende anlegget og det kan gi 70 nye arbeidsplasser.

– Dette kan bli råstoff til biozin, som kan benytte alt av biprodukter for sagbruksproduksjon og biproduktet for skogbruket, sier Johan Mørland, direktør i Bergene Holm.

– Dette er et prosjekt som vil ha stor regional betydning og alle kommunene både her på Agder og langt oppe i Telemark vil ha stor betydning, sier næringsrådgiver i Åmli kommune, Tarjei Retterholt.

Fabrikken kan gi mange nye arbeidsplasser i Åmli. Foto: Odd Rømteleland / NRK

Store investeringer

Med dagens produksjon utnytter Bergene Holm cirka 50 prosent av hver tømmerstokk som går inn i anlegget. Alt som kappes bort ender opp som flis eller spon. Målet er å utnytte alt lokalt, og det krever en stor investering.

– Det blir anslått en investering på vel to milliarder kroner, og det er stort for oss, sier Mørland.

– Er det realistisk at det blir noe av?

– Ja, det ser jeg ganske optimistisk på sliks som det er i dag. Først tas det en beslutning på dette og så tar det vel mellom to til fire år for å komme i gang med produksjonen, fortsetter Mørland.

– Vi tar sikte på at vi er klar til å begynne flatspregningen ved årsskiftet og hvis vi så får en bindende kontrakt og de bestemmer seg for å investere, så begynner vi med arbeidet umiddelbart, sier Retterholt.

Retterholt mener at dette er noe av det største som har skjedd for Åmli siden sagbruket ble åpnet, og sier at det var på tide at det skjedde noe stort etter åpningen i 1971.